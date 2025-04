No Trilha de Letras, Leonardo Boff destaca protagonismo do papa

Convidado aborda visão pioneira do pontífice sobre ecologia

A TV Brasil exibe uma entrevista exclusiva do teólogo, escritor e professor Leonardo Boff para o programa Trilha de Letras em que o convidado fala sobre o Papa Francisco com a apresentadora Eliana Alves Cruz nesta quarta (30), às 23h.

Gravada na BiblioMaison em junho do ano passado, a conversa foi exibida, originalmente, em agosto na programação da emissora pública.

O conteúdo está disponível em formato podcast nas plataformas digitais. O programa também pode ser visto no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

"A ecoteologia da libertação ganhou sua melhor expressão na encíclica 'Laudato si', do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum. É uma encíclica extraordinária. Pedi para ele não fazer uma 'ecologia verde', mas íntegra que comportasse o ambiental, o político, o econômico, o cotidiano e também a espiritualidade", recorda o filósofo.

O documento é considerado pioneiro. "Efetivamente essa encíclica, segundo grandes nomes como Edgar Morin e Jeffrey Sachs, coloca o Papa na ponta da discussão ecológica mundial porque é um discurso holístico, engloba as várias dimensões e tem como centralidade a casa comum e como cuidar dela", explica.

Durante o papo, o experiente autor de 85 anos destaca os temas tratados no mais recente livro, o lançamento "Cuidar da casa comum" (2024) e na premiada obra "Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres" (1995).

"Esses livros inspiraram muito o Papa Francisco. Quando ele veio ao Brasil, em sua primeira viagem do Pontificado, pediu para reunir tudo sobre ecologia porque ele ia fazer um trabalho sobre o tema. Entreguei um pacote enorme, mandei muitos textos e fiz esquemas", lembra o convidado da atração literária.

"Muitos italianos quando viram a encíclica disseram que era 'puro Boff'. Eu falei que não era nada disso. É do Papa. Não tem nada a ver comigo, mas fico orgulhoso em saber que ele assumiu essa ecoteologia da libertação. Francisco é um dos grandes líderes que fala da paz, da preservação da natureza e faz um apelo importantíssimo. 'Todos estamos no mesmo barco. Ou nos salvamos todos ou ninguém se salva'", pontua Leonardo Boff.

Apesar do tempo apocalíptico em relação ao planeta, com o aquecimento global e as mudanças climáticas, o entrevistado se diz esperançoso.

"Acho que nós vamos sair dessas crises todas que estamos vivendo. É um caos destrutivo, mas é também generativo. Ele gera a partir desse princípio do esperançar. É criar as condições para que a nossa esperança seja histórica e se realize concretamente. Nós temos a chance de sobreviver. Quando é grande a ameaça, maior ainda é a chance de salvação", define.

Escritor Leonardo Boff ao lado da apresentadora Eliana Alves, no programa Trilha de Letras. Foto: TV Brasil/Divulgação

Ecoteologia da Libertação

Na atração semanal, o pensador brasileiro aprofunda a reflexão sobre a Ecoteologia da Libertação, teoria que atualiza os conceitos teológicos criados na América Latina na década de 1960. Segundo Leonardo Boff, hoje é o planeta Terra e o meio ambiente, explorados em excesso e próximos do colapso, que merecem a atenção dos povos e da fé cristã.

A Teologia da Libertação teve grande destaque nos anos 1960 e 1970 ao promover o encontro entre a fé cristã e a justiça social. A proposta reforçava o papel da Igreja Católica em relação aos pobres e oprimidos, especialmente aqueles atingidos pela exploração capitalista e imperialista.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora da produção que entrou no ar em abril de 2017.

Os episódios mais recentes foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro.

A TV Brasil já realizou quatro temporadas do programa e recebeu mais de 200 autores nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz conduz a última temporada exibida pelo canal público às quartas, às 23h, com janela alternativa na telinha na madrugada para quinta, às 4h30.