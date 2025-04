Rádio MEC apresenta ao vivo concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás

O terceiro concerto da temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Goiás ganha transmissão ao vivo na Rádio MEC nesta quinta-feira (10), às 20h. Sob a batuta do maestro Neil Thomson, o espetáculo será no Teatro Basileu França, em Goiânia, com entrada gratuita.

A apresentação será dedicada à música de Carl Nielsen, um dos maiores compositores dinamarqueses. O destaque da noite fica por conta da participação do solista Kevin Spagnolo, que se apresentará com o clarinete. O repertório do concerto é composto por “Saga-drom”, “Clarinet Concerto” e “Symphony No. 2”.

Com o tema “Pioneiros”, a temporada de 2025 da Orquestra Filarmônica de Goiás homenageia grandes nomes da música clássica ao redor do mundo e celebra obras-primas nacionais e internacionais. Ao longo do ano, a série de concertos apresenta peças que entraram para a história da música erudita.

Além da Rádio MEC, o espetáculo também será transmitido ao vivo pela primeira vez para Goiânia, com a Rádio UFG 88.5 FM, afiliada da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Fundada em 1980, a Orquestra Filarmônica de Goiás é conhecida por sua versatilidade e excelência artística. Com repertório que abrange desde o barroco até a música contemporânea, o grupo tem se destacado em apresentações tanto no Brasil quanto no exterior, sob a regência de renomados maestros e a participação de solistas de prestígio internacional.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "a Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A emissora oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A Rádio MEC pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Histórico da emissora

Sinônimo de educação, arte e cultura, a MEC foi a primeira emissora radiofônica do Brasil. Sucessora da Rádio Sociedade, criada em 1923 por Edgard Roquette-Pinto e Henrique Morize, guarda a história da música brasileira e tem papel importante na formação musical e cultural do país. Em 5 de julho de 2022, foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Rio de Janeiro.

Doada em 1936 ao Ministério da Educação, a emissora é gerida desde 2007 pela EBC. Com cerca de 50 mil registros e produções, detém um patrimônio de gravações de depoimentos que vão de Getúlio Vargas a Monteiro Lobato, passando por crônicas de Cecília Meireles e Manuel Bandeira. Já passaram pelos estúdios da emissora grandes nomes como Fernanda Montenegro e Carlos Drummond de Andrade.

A programação é voltada para a difusão da cultura brasileira. Contempla a diversidade da música nacional, de gêneros como choro, música regional a instrumental e de concerto. Conta ainda na sua grade com programas dedicados à literatura, cinema, dramaturgia e às artes como um todo.