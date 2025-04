Rádio MEC terá nova temporada do programa Blim-Blem-Blom

O programa infantil Blim-Blem-Blom ganha nova temporada na Rádio MEC a partir do dia 19 de abril. Um especial de retrospectiva e lançamento da nova leva de episódios vai ao ar ao vivo no próximo sábado (12), ao meio-dia, pelo dial da MEC e pelo YouTube da emissora.

Realizada no Museu do Rádio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no Rio de Janeiro, a edição especial contará com a participação de Tim Rescala, criador e produtor da radionovela. O especial também terá a presença de atores, intérpretes e outros profissionais que fizeram e fazem parte da história do programa, entre eles o músico e comediante Her Agapito; o dublador Mário Jorge; professores, alunos e ex-alunos do Projeto Bem-me-Quer Paquetá, como Victor Hugo Rêgo, Bruno Jardim, Betina Fonseca e Maria Vitória; além do cellista Hugo Pilger, um dos entrevistados da nova temporada.

Idealizada para apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil, a atração radiofônica já passou por diversas temporadas, com diferentes formatos, mas sempre com a atuação de crianças na equipe. Em “O Gênio da Música”, temporada de 2025, o programa traz em seu elenco fixo o ator Lionel Fischer, no papel de Scandor - Gênio da Música, e a estreante Maria Vitória, aluna do projeto Bem-me-Quer Paquetá, que será a narradora.

No programa de estreia, em 19 de abril, a convidada é a pianista Maria Teresa Madeira, que revela seu sonho de conhecer pessoalmente o pianista e compositor Ernesto Nazareth. O ator Cláudio Mendes dá vida ao ilustre músico nessa edição. Os episódios seguintes contam com as participações da violinista e maestrina Gabriela Queiroz e do flautista Helder Teixeira.

Nova temporada “O Gênio da Música”

Embora possa parecer, o título deste novo formato do programa não se refere a gênios como Bach, Mozart, Beethoven ou Villa-Lobos, mas a um gênio da lâmpada. Ele só aparece para músicos ou amantes da música, exclusivamente para tornar realidade os desejos ligados a ela: tocar com determinada orquestra, encontrar um grande compositor do passado, achar um manuscrito perdido.

Com a participação de músicos, compositores e até melômanos, o programa terá participações especiais, que se somarão aos atores do programa. As histórias serão narradas por uma criança, mas vividas por adultos, incluindo os convidados.

O desejo de um cravista, por exemplo, pode ser o de conhecer pessoalmente Johan Sebastian Bach. O gênio tornará possível. Assistir à estreia da 9ª sinfonia de Beethoven? Isso é moleza pra ele. Tocar num Stradivarius? Coisa corriqueira. Mas para os ouvintes será sempre uma surpresa, uma situação inusitada, tendo o aprendizado da música clássica como objetivo principal.

Sobre o programa

Criado há 15 anos, o programa Blim-Blem-Blom é sucesso de público e crítica. Desde suas primeiras edições, mantém bons níveis de audiência, além de registrar manifestações de adesão e incentivo por parte dos ouvintes da Rádio MEC.

A cada ano, a atração renova o formato e a linguagem, destacando-se como um raro programa de divulgação da música de concerto, seus compositores e intérpretes, com abordagem voltada ao público infantojuvenil. Cada temporada apresenta uma nova forma de tratar os temas da série, trazendo a dramaturgia como ferramenta e sempre com a participação de jovens e crianças como protagonistas.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como a "Rádio de Música Clássica do Brasil", a emissora é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.