EBC e Rede Nacional de Comunicação Pública transmitem festejos juninos

No total serão 110 horas no ar

A TV Brasil vai lançar em 2025 um novo formato do Arraiá Brasil, a transmissão para todo o país dos festejos juninos de diversas localidades. A fórmula repete o sucesso dos anos anteriores com uma novidade: as transmissões de cada região vão ter uma ancoragem com apresentadores de Brasília. A programação especial terá a apresentação do estúdio de Karina Cardoso, Cibele Tenório e Mário Sartorello, que conduzirão o público pela riqueza cultural e musical dessa festa popular. A transmissão será feita pela TV Brasil e também pela Rádio Nacional.

Outra novidade é que os estúdios das emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) estarão padronizados com a identidade visual do Arraiá Brasil graças a uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com o Ministério do Turismo. Com o slogan Do xote ao baião, TV Brasil é São João, o público de todo o país vai poder apreciar os diferentes ritmos, as tradições e a riqueza cultural que compõem a festa.

De 30 de maio a 30 de junho, a emissora pública exibe o especial, que vai trazer a festa de São João diretamente de Caruaru (PE), Campina Grande (PB), Amargosa e Salvador (BA). Serão 24 dias de transmissão, sempre às quintas, sextas, sábados, domingos e segundas-feiras. No total, serão 110 horas no ar.

Durante todo o mês, o público vai conferir os shows que animam a festa nessas cidades, incluindo nomes como Luan Santana, Heitor Costa, Mari Fernandes, Raphaela Santos, Belo, João Gomes, Matheus Vinni, Ivete Sangalo, Solange Almeida, Limão com Mel, Mastruz com Leite, entre outros.

Parceria com a Rede

"Para nós é uma honra, por mais um ano, levarmos a riqueza das festas de São João do Nordeste para todo o país. Cumprimos nossa missão, em parceria com a nossa rede, de garantir diversidade regional e a pluralidade cultural e de sotaques na tela da nossa TV Brasil”, comemora o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Neste ano, o especial conta com o apoio do Ministério do Turismo e será multiplataforma - ao vivo simultaneamente na TV Brasil, TV Brasil Internacional e na Rádio Nacional. As equipes da Agência Brasil e do radiojornalismo da Rádio Nacional também estarão nas cidades cobrindo o impacto da festa na cultura e economia locais. O time de redes sociais se junta para trazer os bastidores e conteúdos exclusivos da transmissão e dos festejos juninos. A transmissão também estará disponível no app TV Brasil Play.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

RNCP

Formada por 167 emissoras de TV afiliadas, a RNCP é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e seu objetivo é promover a comunicação pública em âmbito nacional, oferecendo conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento para a população brasileira. Na transmissão do São João de 2025, as emissoras parceiras são a PREF TV de Caruaru, a TVE Bahia e TV UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), juntamente com a Prefeitura de Campina Grande (PB).

"O Arraiá Brasil é um projeto que sintetiza toda a riqueza e a força da EBC em parceria com nossa Rede Nacional de Comunicação Pública para fazer uma comunicação plural, que leva para todo o país a diversidade dessa festa, com pouco espaço nas televisões comerciais”, afirma o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.