Justiça terá posto em Copacabana para atender público de Lady Gaga

O mega show da cantora Lady Gaga, neste sábado (3), na praia de Copacabana, contará com apoio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Um posto do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos será montado para atuar em conjunto com o Ministério Público, a Defensoria Pública e as polícias Civil e Militar para resolver com rapidez casos envolvendo o público que vai assistir ao espetáculo da artista.

A unidade móvel do Juizado ficará estacionada na Avenida Atlântica, em frente à Escola Municipal Doutor Cícero Penna e próxima da Rua República do Peru, para atendimento das infrações penais comunicadas pela polícia.

O expediente terá início às 15h30 de sábado e a previsão é de que se estenda até a madrugada de domingo (4).

O Juizado tem competência ampla de atendimento, exceto para os casos relacionados à infância, que deverão ser apresentados a delegacia de plantão no local para encaminhamento à Delegacia de Proteção à Infância e ao Adolescente (DPCA).

Esquema

A expectativa é de que cerca de 1,6 milhão de pessoas compareçam ao show da cantora Lady Gaga, na Praia de Copacabana. A festa vai começar às 17h30, com apresentações de dois DJs no palco montado em frente ao Copacabana Palace.

O show principal está previsto para começar às 21h15 e deve durar cerca de duas horas e meia. A Prefeitura do Rio montou uma estrutura ao longo da orla de Copacabana com 16 torres de delay (estruturas de telões, som e iluminação).

O espaço contará com 500 cabines sanitárias, incluindo unidades adaptadas. Também foram instaladas estruturas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Na área da segurança serão disponibilizadas 78 torres de vigilância para policiais militares, 150 detectores de metal do tipo raquete para apoio às revistas, 18 câmeras com tecnologia de reconhecimento facial posicionadas nos pontos de controle e a instalação de grades nas ruas transversais à orla, para controle de acesso ao evento.

Segundo a prefeitura, a passagem da estrela americana pela cidade deve proporcionar à economia carioca a movimentação de R$ 600 milhões.