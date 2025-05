Mostra Ecofalante de Cinema estreia em São Paulo e vai até 11 de junho

A 14ª Mostra Ecofalante de Cinema, evento audiovisual dedicado a temáticas socioambientais da América Latina, estreia nesta quarta-feira (28), na capital paulista. Na sessão de abertura, haverá a exibição para convidados do documentário estadunidense O Efeito Casa Branca, na noite de hoje, às 19h30, no Reserva Cultural.

Com direção de Bonni Cohen, Jon Shenk e do brasileiro Pedro Kos, o filme mostra as disputas em torno da questão do aquecimento global há 30 anos, no governo de George H. W. Bush (1988-1992), utilizando material de arquivo. O público geral poderá assistir o filme no mesmo local, na próxima quarta-feira (4), e acompanhar, na sequência, um debate sobre as conexões entre economia, poder e meio ambiente.

A partir de amanhã (29), a programação é aberta ao público. Com entrada gratuita, a mostra tem 125 filmes de 33 países. As exibições ocorrem em 49 salas espalhadas pela cidade até 11 de junho.

De acordo com o curador, Francisco Cesar Filho, o evento é inovador, desde sua criação, pelo recorte socioambiental da programação e pelos filmes de excelência artística que compõem a mostra.

“Temos na programação filmes que passaram pelo crivo e, eventualmente, premiações em templos do cinema autoral do mundo, como os festivais de Cannes, Berlim e Veneza”, disse.

Segundo ele, a Mostra Ecofalante também terá encontros e debates com especialistas nos temas. “Com isso, o evento virou referência ao mesmo tempo cinematográfica e de discussões socioambientais”, acrescentou Cesar Filho.

A mostra inclui filmes e debates que abordam temas como emergência climática, contaminação, migração, ativismo e direitos dos povos originários. Um programa especial com curtas da rede Katahirine, composta por mulheres indígenas, integra a programação deste ano.

O festival celebra também os 80 anos do cineasta brasileiro Hermano Penna, diretor reconhecido pelo clássico “Sargento Getúlio”. Após a exibição do filme, no domingo (1), no Reserva Cultural, está previsto um encontro com o diretor, com a presença de Lima Duarte, que protagonizou o longa-metragem.

Outros nomes nacionais presentes na mostra são Jorge Bodansky, Ana Maria Magalhães, Lucas Bambozzi, Helena Solberg, Renato Barbieri, Taís Fujinaga, Eryk Rocha, Eunice Gutman e André Novais Oliveira.

Informações sobre exibições e demais atividades do evento estão na plataforma Ecofalante.