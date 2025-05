Servidores da Cultura fazem manifestação no Rio por plano de carreiras

Funcionários de órgãos do Ministério da Cultura fizeram uma manifestação nesta terça-feira (6), na entrada do Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio, para pedir a definição do plano de carreiras do setor e a contratação de mais servidores diante da redução que vem ocorrendo no quadro funcional ao longo dos anos.

A manifestação ocorreu no momento em que a ministra da Cultura, Margareth Menezes (foto), o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, a presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, e o secretário executivo do MinC, Márcio Tavares, participavam de uma visita guiada para jornalistas convidados na apresentação das instalações renovadas ao prédio, que passou por obras de modernização e valorização.

Segundo Joseane Brandão, servidora do Centro Lúcio Costa, unidade do Iphan no Rio de Janeiro, a categoria está em greve nacional desde o dia 29 de abril pela implantação de um plano de carreiras na cultura, reivindicada há mais de 20 anos.

“Somos uma das categorias menos valorizadas pelo governo federal, nossos salários são baixos, mas a nossa demanda de mais de 20 anos não é só uma demanda salarial. É uma demanda por valorização e [para] que nossas qualificações sejam respeitadas e valorizadas”, disse Joseane à Agência Brasil.

Além disso, o movimento é uma demanda pela política pública de cultura, afirmou a servidora.

“O que está acontecendo nas nossas instituições é que estamos perdendo servidores. Nossa evasão tem um índice muito maior que a do Executivo Federal. Nossas instituições estão ficando esvaziadas, e não temos servidores para executar as políticas públicas de cultura, para preservar patrimônio cultural, salvaguardar os acervos, fomentar a arte com a Funarte”, acrescentou.

Em entrevista no interior do Palácio Gustavo Capanema, durante a visita guiada, a ministra disse que o plano de carreiras da categoria está sendo negociado entre os ministérios da Cultura e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e que espera ver a demanda dos servidores atendida ainda neste ano.