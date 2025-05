SP oferece 490 vagas em oficinas gratuitas voltadas para o audiovisual

O governo do estado de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (8), um evento gratuito voltado para profissionais do audiovisual com quase 500 vagas em oficinas, workshops, atividades de formação e rodadas de negócios.

As inscrições para o São Paulo Audiovisual Hub – mostra Paulo Gustavo estão abertas e até 28 de maio e devem ser feitas pelo site. O evento ocorrerá na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em Higienópolis, de 3 a 13 de julho.

Os editais oferecem 490 vagas em oficinas nas áreas de produção, filmagem, acessibilidade, pitching, mercado e sustentabilidade, além de 32 vagas específicas para projetos de curta e longa-metragem.

Entre os destaques da programação estão: 10 workshops ministrados em inglês, direcionados a produtores, diretores, distribuidores e exibidores de cinema; um workshop internacional exclusivo de pitching para longas-metragens; e outras três formações conduzidas por instituições internacionais renomadas.

“Com o São Paulo Audiovisual Hub – Mostra Paulo Gustavo, seguimos avançando para consolidar São Paulo entre os grandes polos de audiovisual do mundo. Estamos promovendo formação de excelência, conectando profissionais ao mercado e impulsionando a internacionalização do setor — sempre com foco em gerar emprego, fortalecer a economia criativa e dar visibilidade ao talento paulista”, destaca Marilia Marton, Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O evento é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo e conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo.

O estado concentra 35% das produtoras independentes do país e é responsável por 38% das obras audiovisuais produzidas no Brasil nos últimos cinco anos.

Acesse o site do SP Audiovisual Hub para encontrar editais, regulamentos e inscrever-se nos workshops.

