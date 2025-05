Viola caipira de Daniel Ganc embala Cena Musical na TV Brasil

O compositor, violeiro, violonista e arranjador carioca Daniel Ganc sobe ao palco do Cena Musical que a TV Brasil leva ao ar neste sábado (10), à meia-noite. O show foi gravado com exclusividade pela emissora pública no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro.

Durante o espetáculo exibido na TV Brasil, Daniel explora o universo de ritmos da cultura popular brasileira e apresenta repertório autoral. O jovem músico conduz o show ao lado de Aline Gonçalves (flautas), João Rafael (baixo), Lourenco Vasconcellos (bateria), Nandinho Barros (acordeon) e André Siqueira (violão), expoentes da cena instrumental.

Ao longo do Cena Musical, Daniel Ganc interpreta Abrasante, Aboio Noturno, Estudo para Viola n.1, Choro Clandestino, Papa-Capim, Sol Armorial, Inadimplente, Pife pro Pai, Queixada, Quadrilha e Milharal.

Daniel nasceu em uma família de tradição musical, com pai e mãe instrumentistas. Músico de formação erudita, se apaixonou pela viola caipira aos 20 anos, quando escutou o disco do Quarteto Novo, grupo formado por Hermeto Pascoal, Theo de Barros, Ayrton Moreira e Heraldo Dumont no final da década de 1960.

Ficha técnica Cena Musical

Direção: Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira

Produção: Gustavo Sá Fortes

Coordenação de Produção: Eduardo Gurgel e Waldecir de Oliveira

Sobre o programa

Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira.

O comando desta temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora. Na nova leva de episódios, o programa exibe performances inéditas de nomes consagrados como MPB4, Jards Macalé, Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Afrojazz, Orquestra Lunar, Pelados e Assucena.

