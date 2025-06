Arraiá Brasil: festa baiana entra na transmissão da EBC e rede pública

A festa se intensifica no Arraiá Brasil 2025! Neste final de semana, a transmissão dos principais festejos juninos do Nordeste na TV Brasil e Rádio Nacional, em parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), apresenta duas grandes novidades: a entrada da TVE Bahia, que se junta ao projeto para mostrar ao vivo o clima do São João nas cidades baianas de Salvador e Amargosa, e a realização de transmissão extra na terça-feira (24), levando ainda mais música, tradição e cultura popular para todo o país.

O público, que já contava com uma programação diversa a partir de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB), também poderá acompanhar os shows diretamente da Bahia.

Entre as atrações deste sábado estão Tony Sales, Natanzinho Lima, Solange Almeida, Belo, Kevi Jonny, Iguinho e Lulinha. No domingo, a transmissão inclui shows de Gustavo Mioto, Timbalada, Marcos e Belutti e Zezé di Camargo e Luciano.

Sintonize

Com apresentação conduzida por Karina Cardoso, Mário Sartorello, Sayonara Moreno e Cibele Tenório, a cobertura Arraiá Brasil segue até 30 de junho e tem exibição multiplataforma na TV Brasil, Rádio Nacional e no app TV Brasil Play.

O Arraiá Brasil é uma realização da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e apoio do Ministério do Turismo. A iniciativa destaca a força da comunicação pública e o valor da cultura popular nordestina.

Confira os horários e atrações do Arraiá Brasil na TV Brasil e na Rádio Nacional:

21 de junho (sábado) – das 21h às 05h

Amargosa e Salvador (BA)

Tony Sales; Natanzinho Lima; Solange Almeida; Belo; Kevi Jonny; Iguinho e Lulinha

22 de junho (domingo) – das 21h30 às 02h30

Bahia e Caruaru (PE)

Gustavo Mioto; Timbalada; Marcos e Belutti; Zezé di Camargo e Luciano

23 de junho (segunda-feira) – das 23h às 5h

Bahia, Caruaru (PE) e Campina Grande (PB)

Elba Ramalho; Alceu Valença; Priscila Senna; Parangolé; Pablo

24 de junho (terça-feira) – das 23h30 às 3h

Bahia, Caruaru (PE)

João Gomes; Del Feliz; Cavaleiros do Forró; Adelmário Coelho