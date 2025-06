Festival de cinema destaca o Cerrado no equilíbrio do clima

Considerado o maior evento audiovisual com temática ambiental da América Latina, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) chega à sua 26ª edição enfatizando o papel central do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, no equilíbrio do clima do planeta, em um momento que o debate ambiental ganha ainda mais projeção com a realização, pelo governo brasileiro, da Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro, em Belém.

Com o tema "Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima”, o Fica 2025 será realizado de 10 a 15 de junho na histórica Cidade de Goiás. O festival oferece uma abrangente programação gratuita, que inclui mostras competitivas de cinema, oficinas, atrações culturais, atividades ambientais, sessões para o público infantil, shows musicais, além de fóruns e debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional.

Entre as personalidades confirmadas para este ano estão o ambientalista, escritor e líder indígena Ailton Krenak, os cineastas João Moreira Salles e Vincent Carelli, o apresentador e jornalista Marcelo Tas, a artista plástica Selma Parreira e o estilista Ronaldo Fraga.

Criado em 1999 como uma ferramenta para impulsionar o título de Patrimônio da Humanidade à Cidade de Goiás, concedido em 2001 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), o Fica só não foi realizado, ao longo dessa década e meia, no ano de 2019, em decorrência de dívidas e pendências de edições anteriores, segundo o governo estadual.

Importantes personalidades do cinema, como os cineastas Fernando Meirelles, Arnaldo Jabor, Luiz Bolognesi, Laís Bodanski, João Batista de Andrade, Lauro e Eduardo Escorel, José Wilker, Cacá Diegues, Walter Carvalho, Pedro Rovai e Vladimir Carvalho já andaram pelas vielas goianas durante edições do festival. Já entre os convidados ambientalistas, o Fica já contou com a participação do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, do ex-deputado federal e jornalista Fernando Gabeira, do jornalista André Trigueiro, entre outros.

Mostras de filmes

Os filmes da mostra competitiva vão competir em cinco categorias: Mostra Becos da Minha Terra; Mostra Internacional Washington Novaes; Mostra Cinema Indígena e Povos Tradicionais e Mostra Cinema Goiano. Ao todo, serão 30 curtas e média metragens e 12 obras de longa-metragem disputando as principais premiações.

"O Fica 2025 recebeu 1.446 filmes de 88 países, o maior número de inscrições internacionais da história do festival, consolidando sua expressividade representatividade. Ao todo, mais de R$ 220 mil serão distribuídos em prêmios, entre R$ 5 mil e R$ 35 mil, contemplando produções nacionais, internacionais, goianas, vilaboenses e de povos originários e tradicionais", diz nota da Secretaria de Estado da Cultura do governo de Goiás, que organiza o evento, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

Além da programação de filmes das quatro mostras competitivas, o Fica apresenta conteúdos de produções parceiras, como exibições da Fiocruz, da Unesco, Araguaia Vivo, Sessão Sérvia, Sessão do Encontro de Escolas de Cinema do Brasil Central, Sessão Chipre, Mostra Audiovisual e a Documentação de Línguas e Culturas e o Fica Animado (produções audiovisuais dedicadas ao público infantil).

Uma das novidades desta edição é a criação do Fórum Indígena e de Povos Tradicionais, com o objetivo de amplificar os saberes e conhecimentos dos povos dos territórios e fortalecer a produção audiovisual feita por pessoas que fazem parte dessas comunidades. Além deste fórum, o festival conta, ainda, com os fóruns de Cinema e Meio Ambiente, criados em edições anteriores.

Atrações musicais e gastronomia

Outra iniciativa inédita é a criação do I Guia Gastronômico do Fica. Concebido em parceria com Senac Goiás, o festival ofereceu oficinas e consultorias especializadas para os restaurantes locais conveniados ao evento para elevar o padrão de atendimento e a incrementar a qualidade da gastronômica dos estabelecimentos que irão receber o público do festival.

O guia, que está no site oficial do festival, conta com mapa de localização dos restaurantes, descrição dos pratos, oferta de preços promocionais, história dos pratos e dos estabelecimentos. Além disso, o público poderá votar em seus favoritos, em um modelo de interação inspirado em concursos gastronômicos.

Entre as atrações musicais, o Fica 2025 terá shows dos cantores Zeca Baleiro, Mart'Nália e da banda Os Paralamas do Sucesso. Ao longo dos seis dias de festival, festejos, apresentações musicais de artistas locais e regionais, saraus poéticos e outras manifestações artísticas e culturais tomarão conta da antiga capital goiana.

*O repórter viajou a convite da organização do 26º Fica