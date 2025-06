Sem Censura exibe edição temática sobre festas juninas nesta sexta

Para celebrar as festas juninas e conversar sobre as tradições da cultura popular do país, o programa Sem Censura traz uma edição temática nesta sexta-feira (27), às 16h, na TV Brasil, com músicas típicas que embalam um animado bate-papo na telinha.

Em comemoração à data, a apresentadora Cissa Guimarães recebe convidados especiais para entrevistas na bancada. A conversa reúne a cantora, atriz e multi-instrumentista Lucy Alves, a cantora e compositora Ceiça Moreno, o historiador Luiz Antônio Simas e o diretor da Feira de São Cristóvão, Magno Queiroz.

A debatedora do dia é a comediante Dadá Coelho. A produção vespertina da emissora pública ainda conta com a participação da cantora Natascha Falcão e do cantor Marcelo Mimoso, além de instrumentistas da Quadrilha Nazaré Show.

Os artistas se revezam no palco da atração para interpretar repertório de clássicos como Olha pro Céu, A Vida de Viajante e São João na Roça, de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, entre outras obras. Lucy Alves ainda apresenta o sucesso autoral Xaxado no Chiado.

Origens dos festejos

O especial do Sem Censura destaca as origens das festas juninas que ocorrem nos quatro cantos do país, mas envolvem principalmente a população do Nordeste. A celebração chegou ao Brasil trazida pelos portugueses no período colonial. Os festejos combinam elementos cristãos com costumes locais, como as fogueiras, quadrilhas, comidas típicas, prendas e simpatias.

Na homenagem do canal público, para refletir sobre o tema, o programa faz uma imersão nas curiosidades sobre os arraias. Especialista em cultura popular, o historiador, escritor e pesquisador Luiz Antônio Simas explica como essa combinação de referências diversas se concretizou nas raízes da cultura nacional.

Cultura nordestina

A bancada montada na TV Brasil valoriza os representantes da cultura nordestina. A paraibana Lucy Alves conquistou o coração dos brasileiros cantando e tocando sua sanfona. Como atriz, ela também encanta em cena. Na conversa programada para o Sem Censura, a diva vai cantar e contar suas memórias das festas juninas.

Cantora, compositora e sanfoneira, Ceiça Moreno nasceu no interior de Pernambuco e emociona o país com sua arte. Ela é conterrânea de Natascha Falcão, também cantora e compositora, além de atriz. Já o cantor Marcelo Mimoso, apesar de carioca, tem toda a família paraibana. A debatedora do bate-papo também veio da Região Nordeste. Natural no Piauí, Dadá Coelho cativa com seu carisma e personalidade.

A conversa ainda tem a presença de Magno Queiroz, diretor da comissão administrativa da Feira de São Cristóvão, que funciona dentro do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. O espaço mergulha na cultura, na gastronomia e nas referências da região. O convidado revela a dinâmica desse pedacinho do Nordeste no coração do Rio de Janeiro.

Sobre o programa

Apresentado na telinha de segunda a sexta, às 16h, o Sem Censura é exibido simultaneamente pelo app TV Brasil Play e também pode ser acompanhado em tempo real no YouTube do canal. A atração ainda está disponível em formato de podcast no Spotify.

Com quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para debater temas do momento que interessam à sociedade. Nesta temporada, o programa da TV Brasil comemora 40 anos no ar.

A interatividade está presente no programa com a hashtag #semcensura40anos nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

