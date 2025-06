TV Brasil e Rádio Nacional transmitem show de Elba Ramalho, de Caruaru

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) apresentam a programação especial do Arraiá Brasil para este fim de semana. A TV Brasil, Rádio Nacional, TV Brasil Play e emissoras parceiras transmitem, ao vivo, o melhor do São João do Nordeste em uma cobertura completa que vai até o fim do mês.

Desta sexta-feira (6) a segunda-feira (9), o público acompanha os shows de artistas nacionalmente conhecidos, como Elba Ramalho, Pablo, Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Cavaleiros do Forró, entre outros.

As transmissões acontecem diretamente de Caruaru, em Pernambuco, e de Campina Grande, na Paraíba, em parceria com a PrefTV Caruaru e a UERN TV, emissora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, com apoio da Prefeitura de Campina Grande.

Entre os dias 20 e 23 de junho, a TVE Bahia se junta ao projeto para cobrir os festejos nas cidades baianas de Amargosa e Salvador.



>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook

O Arraiá Brasil conta com a apresentação de Karina Cardoso, Mário Sartorello, Sayonara Moreno e Cibele Tenório que, junto com um time de repórteres das emissoras da RNCP, conduzem o público em uma imersão pela festa.

Com 24 noites e um total de 110 horas no ar, o Arraiá Brasil é um convite para celebrar o São João com muita música, dança e tradição popular.

Serviço – Transmissões de 6 a 9 de junho

6 de junho (sexta-feira)

TV Brasil : das 23h às 2h (ao vivo)

: das 23h às 2h (ao vivo) Rádio Nacional : das 23h às 2h (ao vivo)

: das 23h às 2h (ao vivo) Caruaru: Elba Ramalho e Pablo

7 de junho (sábado)

TV Brasil : das 21h às 2h (ao vivo)

: das 21h às 2h (ao vivo) Rádio Nacional : das 23h às 2h (ao vivo)

: das 23h às 2h (ao vivo) Caruaru: Juliana e Bonde do Forró, Wesley Safadão e Seu Desejo

8 de junho (domingo)

TV Brasil : das 21h30 às 2h (ao vivo)

: das 21h30 às 2h (ao vivo) Rádio Nacional : das 21h30 às 2h (ao vivo)

: das 21h30 às 2h (ao vivo) Campina Grande: Nathanzinho Lima e Santanna

Caruaru: Cavaleiros do Forró e Dorgival Dantas

9 de junho (segunda-feira)