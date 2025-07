"Chefs do Brasil" leva gastronomia caiçara à TV Brasil neste sábado

A TV Brasil apresenta neste sábado (19), às 12h30, a segunda edição do seriado de gastronomia Chefs do Brasil, com a participação do profissional Eudes Assis, que tem vasta vivência na culinária caiçara. O convidado é entrevistado pelo fotógrafo Paulo Vitale, anfitrião da série documental independente em cartaz na emissora pública. O conteúdo inédito pode ser acompanhado no app TV Brasil Play.

Durante a conversa, o chef Eudes Assis conta suas experiências pessoais e profissionais no mundo da culinária, em especial com ingredientes e pratos da gastronomia caiçara. "O lugar mais bonito é aqui e agora para preservar nossas origens, cultura e valores. Isso é especial demais para mim", afirma.

O profissional recorda sua trajetória para explicar como entrou no universo dos restaurantes. "Comecei na cozinha muito jovem, para ajudar na renda familiar de casa. Sou caiçara e caçula de uma família com 14 irmãos. Nunca imaginei virar chef. Já vendi sorvete na praia e fiz outras atividades até entrar numa cozinha. Ela me levou para um lugar que jamais cogitei chegar", celebra.

Na região litorânea, o chef Eudes Assis resgata os saberes da culinária caiçara e sua relação ancestral com o mar, os pescadores e a terra. A valorização de ingredientes locais, como a banana verde e a taioba, se combina a projetos sociais voltados à educação de crianças e ao fortalecimento da cultura alimentar regional.

O programa destaca como a cozinha pode preservar as tradições, fortalecer as comunidades e promover o respeito à origem dos alimentos. Durante sua participação, Eudes Assis ainda comenta o desafio de algumas das suas receitas que são mostradas no seriado.

Sobre a série

A produção independente Chefs do Brasil tem exibição semanal na telinha da TV Brasil. Com seis episódios de 26 minutos, a obra documental destaca a riqueza de sabores da culinária nacional. O programa apresentado pelo fotógrafo Paulo Vitale revela os desafios de chefs de cozinha que transformam ingredientes locais em experiências gastronômicas.

A série mostra a paixão de profissionais que valorizam a cultura e os produtos regionais, ao mesmo tempo que enfrentam as complexidades do empreendedorismo gastronômico. A série acompanha o trabalho dos chefs Danielle Dahoui, Eudes Assis, Felipe Shaedler, Paulo Yoller, Vanessa Silva e Viviane Gonçalves.

Com uma abordagem intimista, Chefs do Brasil celebra a comida como um ato de amor e resistência cultural. A atração explica como cada prato conta uma história de tradição, identidade e sustentabilidade. Além da janela na telinha da emissora pública, o conteúdo ainda fica disponível no app TV Brasil Play.

Inspirado no livro Chefs, de Paulo Vitale, o seriado apresenta um perfil sincero dos mais famosos chefs brasileiros contemporâneos. O fotógrafo entrevista esses profissionais em conversas na cozinha e nos restaurantes, enquanto os convidados preparam receitas deliciosas que eles experimentam durante o papo.

A proposta é desvendar como a gastronomia do país influencia outros povos a consumirem as iguarias nacionais. Realizada pela Produtora Brasileira de Arte e Cultura, a série apresentada por Paulo Vitale tem direção geral de Pedro Saad e direção de Luciano Oreggia.

O conteúdo inédito abre a faixa de programação do canal público com produções de culinária. A nova obra entra no ar às 12h30, logo antes do Xodó de Cozinha, às 13h, formato original da TV Brasil conduzido pela chef Regina Tchelly. No programa, a apresentadora recebe convidados para conversar sobre alimentação saudável e sustentável, além de fazer refeições com o uso integral dos alimentos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Chefs do Brasil – sábado, dia 19/7, às 12h30, na TV Brasil

Xodó de Cozinha – sábado, dia 19/7, às 13h, na TV Brasil

