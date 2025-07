Corpo de Preta Gil será velado no Rio; ainda não há previsão de data

A assessoria do cantor Gilberto Gil informou na tarde desta segunda-feira (21) que o corpo de sua filha Preta Gil será velado na cidade do Rio de Janeiro. Vítima de câncer, Preta morreu no domingo (20) aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma piora no seu quadro de saúde. Ela estava no país para fazer um tratamento experimental para combater a doença, que foi diagnosticada em 2023.

A família informou que ainda não há previsão para que o corpo retorne ao Brasil. “Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas homenagens”.

Em sua turnê de despedida dos palcos, Gil e Preta cantaram juntos pela última vez a canção Drão, em um show em São Paulo, em abril.



Câncer colorretal

A cantora e empresária foi diagnosticada com um câncer no intestino em 2023, e chegou a entrar em remissão da doença, após cirurgias e tratamentos. Mas, em 2024, voltou a apresentar a doença em outros locais do corpo, o que a levou a uma nova rodada de operações e medicamentos, e ao tratamento experimental nos EUA. Preta Gil é filha do cantor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, e deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.

Como intérprete, ela gravou quatro álbuns de estúdio, dois CDs e DVDs ao vivo. Um dos pontos altos de sua carreira foi a criação do Bloco da Preta, bloco de carnaval de rua do Rio de Janeiro, que chegou a reunir cerca de 500 mil pessoas. Ela também era sócia da empresa Mynd, uma das principais agências de marketing digital do Brasil.