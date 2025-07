Festival de cinema abre inscrição para produtores negros e LGBTQIAPN+

Estão abertas as inscrições do Festival Reverbere de Cinema, que ocorrerá em São Luís (MA), no Sesc Deodoro entre os dias 11 e 15 de agosto. A mostra prestigia a produção audiovisual de pessoas negras e da comunidade LGBTQIAPN+, com foco em filmes das regiões Norte e Nordeste.

Nesta edição, o Festival Reverbere traz o tema Nossa Imagem Projeta, destacando a força da autorrepresentação e da diversidade de olhares no cinema brasileiro contemporâneo.

As inscrições para a edição estão abertas até 25 de julho para a sessão competitiva que reunirá dez longas e vinte curtas-metragens. Até 30 de julho, podem ser feitas as inscrições para a seleção da mostra paralela intitulada Sessão Gente que Filma’.

“O festival apresenta o audiovisual como uma ferramenta de expressão das vivências negras e da comunidade queer, refletindo como nossas histórias são projetadas nas telas’’, explica em nota de divulgação a idealizadora do evento, Nádia D’Cássia.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook

A premiação será de mil reais para longas e quinhentos reais para curtas, além de troféus concedidos por júri técnico e júri popular. Os formatos aceitos serão longas com até 90 minutos e curtas-metragens com até 20 minutos. Só serão aceitas obras finalizadas a partir de 2023.

As inscrições devem ser feitas por realizadores e roteiristas por meio de formulário disponibilizado.