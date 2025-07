Mostra Baú do Raul começa nesta sexta-feira em São Paulo

Exposição é realizada no Museu da Imagem e do Som

O cantor e compositor Raul Seixas, que completaria 80 anos em 28 de julho, é tema de uma exposição inédita sobre sua obra e carreira, que começa nesta sexta-feira (11) no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo.

A exposição Baú do Raul é dividida em 15 salas e a intenção é que o visitante tenha uma imersão na vida e obra do artista baiano. A mostra foi concebida a partir das 13 músicas mais aclamadas do artista.

Neste primeiro final de semana, a programação terá também uma mostra paralela com brindes exclusivos, quiz (teste) sobre o artista, concurso de sósias do “maluco beleza” e oficinas para crianças.

A mostra conta com centenas de itens originais de Raul, como roupas, instrumentos musicais e manuscritos. Nos destaques há o espaço “Toca Raul”, onde os visitantes poderão cantar sucessos como Gita, Maluco Beleza, Aluga-se, Metamorfose Ambulante e Eu nasci há 10 mil anos atrás. Cada apresentação será gravada e disponibilizada ao “intérprete”.

O acervo da mostra foi disponibilizado pela ex-companheira de Raul, Kika, e sua filha, Vivian, assim como Sylvio Passos, amigo do músico e fundador do seu fã-clube oficial, que também cedeu itens para a exposição.

Sobre a obra de Raul, o pesquisador de música popular e professor da Universidade Mackenzie, Herom Vargas, comentou que o sucesso demorou para aparecer na vida do cantor e compositor. Mas com uma obra de 17 discos e mais de 300 músicas, lançados em 26 anos de carreira, Raul tornou-se o pai do rock brasileiro e é cultuado até hoje, inclusive pela nova geração.

Mais informações sobre a exposição podem ser vistas aqui.