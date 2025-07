Prêmio Mulheres no Hip Hop está com inscrições abertas até 20 de julho

O Ministério das Mulheres lançou o Prêmio Prêmio Mulheres no Hip-Hop, que destinará R$ 3 milhões para reconhecer e valorizar a atuação feminina na cultura hip-hop. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 20 de julho e podem ser feitas no site do Ministério.

Ao todo, serão contempladas 65 iniciativas, sendo 20 prêmios individuais, no valor de R$ 26.250 cada, e outros 45 prêmios no valor de R$ 55 mil cada, destinados a grupos, coletivos, ongs e crews, que são organizações sem constituição jurídica.

A representante da Frente Nacional do Hip Hop no Rio de Janeiro, Flávia Souza, destacou a importância da criação do Prêmio.

"Estamos muito felizes e honradas com esse lançamento deste edital para mulheres. É um marco histórico. Estou desde 1996 no hip-hop, então já faz 27 anos de luta por inserção das mulheres, pela luta contra a violência e pela nossa liberdade de expressão".

A premiação buscará reconhecer as iniciativas culturais protagonizadas por mulheres que contribuíram para o desenvolvimento da cultura hip-hop nestes 40 anos da manifestação artística no Brasil.

Podem se inscrever obras, atividades, produtos e ações como:

projetos de composição,

produção de beats,

shows,

vídeos,

discos,

arquivos audiovisuais,

site,

revistas,

batalhas,

artes visuais,

pesquisas,

mapeamentos,

oficinas,

festivais.

No dia 16 de julho, o Ministério das Mulheres fará uma live no Instagram para tirar dúvidas sobre o edital.