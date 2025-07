Programa Blim-Blem-Blom destaca obra do compositor Waldemar Henrique

A Rádio MEC apresenta, neste sábado (26), ao meio-dia, mais um episódio da temporada O Gênio da Música do programa infantil Blim-Blem-Blom. O pintor Roberto Miranda, ao lado da esposa, Lylian Oberlaender, reencontra o trabalho do clássico compositor paraense Waldemar Henrique.

Graças à magia do Gênio Scandor, que só aparece para quem gosta de música, o casal Lylian Oberlaender e Ronaldo Miranda relembra a obra do artista, marcada por temas como o folclore amazônico, indígena, nordestino e afro-brasileiro. O episódio tem a participação do ator José Mauro Brant no papel de Waldemar Henrique.

Durante a atração da Rádio MEC, o público poderá conferir o repertório do compositor, com obras como: Tamba-Tajá, Rolinha, Boi-Bumbá, Uirapuru, Coco Peneruê e Matinta Perera, interpretadas por Carol McDavit e Turíbio Santos; Valsinha de Marajó, com Maria Josefina Mignone; Cobra Grande e Nayá, com Doriana Mendes e Jorge L. Santos; Senhora Dona Sancha, Obaluaê, Curupira e Hei de Morrer Cantando, com Alexandre Trik e Helena Maia.

Esta nova temporada de Blim-Blem-Blom tem a narração da musicista Maria Vitória, nova integrante do programa, e traz Lionel Fischer interpretando Scandor. Idealizado para apresentar a música clássica, os compositores e elementos ao público infantil, o programa já passou por diversas temporadas e formatos, sempre com a participação de crianças na equipe.

O título de 2025, O Gênio da Música, não se refere a gênios como Bach, Mozart, Beethoven ou Villa-Lobos, mas sim a um gênio da lâmpada. Ele aparece apenas para músicos ou amantes da música, exclusivamente para realizar os desejos ligados a ela: tocar com uma orquestra específica, encontrar um grande compositor do passado ou descobrir um manuscrito perdido.

Sobre o programa

Criado há 15 anos, o programa Blim-Blem-Blom é sucesso de público e crítica. Desde as primeiras edições, mantém bons níveis de audiência, além de registrar manifestações de adesão e incentivo por parte dos ouvintes da Rádio MEC.

A cada ano, a atração renova seu formato e sua linguagem, destacando-se como um raro programa de divulgação da música de concerto, seus compositores e intérpretes, com abordagem voltada ao público infantojuvenil. Cada temporada traz uma nova forma de tratar os temas da série, trazendo a dramaturgia como ferramenta e sempre com a participação de jovens e crianças como protagonistas.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de Norte a Sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Blim-Blem-Blom - sábado, dia 26/7, às 12h, na Rádio MEC

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radiomec

Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec

YouTube: https://www.youtube.com/radiomec

Facebook: https://www.facebook.com/radiomec

X: https://x.com/radiomec

WhatsApp: (21) 99710-0537

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz