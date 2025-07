Programa Cena Musical apresenta show inédito do flautista Victor Somma

A TV Brasil apresenta na madrugada deste sábado (19) para domingo (20), no programa Cena Musical, o espetáculo inédito Minimal Dreams, realizado pelo compositor e flautista Victor Somma. A atração mescla sonoridade ancestral com referências musicais contemporâneas.

A apresentação exclusiva foi gravada no Espaço Cultural do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro. A produção semanal é comandada pela cantora e jornalista Bia Aparecida e pode ser vista também no App TV Brasil Play e no YouTube do canal.

O show traz composições para flauta e pedal de loop que traduzem os sons ancestrais afro-ameríndios para a música contemporânea. O pedal cria uma tapeçaria sonora complexa que promove uma experiência musical imersiva e intersubjetiva. A proposta canaliza símbolos e emoções subconscientes, combinando temas ancestrais e com tecnologia moderna.

O álbum Minimal Dreams foi lançado por Somma de forma independente, em 2023, na Bélgica. A sonoridade nada convencional do projeto atraiu a atenção durante prestigiados festivais de música. O trabalho foi executado em salas de concerto internacionais em países como Estados Unidos, Áustria e Holanda, além de ser performado também no Brasil.

A trajetória musical de Victor Somma remete a uma formação eclética enraizada em tradições culturais diversas. No início dos anos 2000, o flautista percorreu países latino-americanos e conheceu muitas regiões brasileiras. Desde 2012, o músico paulista está radicado na Bélgica.

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público shows inéditos da música nacional. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural BNDES. A produção com janela semanal traz shows que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira.

O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora pública. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros.

Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já mostrou nomes consagrados como MPB4, Jards Macalé, Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Gilson Peranzzetta, Geraldo Azevedo e Zé Katimba. Outros astros e talentos da nova geração participam dos próximos programas.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Cena Musical – sábado, dia 19/7, para domingo, dia 20/7, à meia-noite, na TV Brasil

