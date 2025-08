Chileno Oro Amargo é eleito o melhor longa-metragem do Cinesur

O filme chileno Oro Amargo foi escolhido pelo júri oficial como o melhor longa sul-americano do Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, o Cinesur. O anúncio foi no final desta semana. O filme brasileiro A Melhor Mãe do Mundo foi escolhido pelo público como o melhor longa sul-americano do evento.

O anúncio dos filmes vencedores ocorreu na cerimônia de encerramento do Bonito CineSur, no Auditório Kadiwéu, no Centro de Convenções da cidade sul-matogrossense.

Dirigido por Juan Olea, o filme chileno Oro Amargo conta a história de Carola, que trabalha com seu pai em uma mina no meio do Deserto do Atacama. O filme discute temas como misoginia, ambição, violência e desigualdade social LINK 1 . Já o longa A Melhor Mãe do Mundo, dirigido por Anna Muylaert, aborda a violência doméstica e a resistência.

O júri oficial do festival também escolheu o documentário Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz, como o melhor longa ambiental. O filme mostra a destruição provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado e o longo e trabalhoso processo de reconstrução das famílias afetadas.

Confira os vencedores do júri oficial do Cinesur:

Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: Oro Amargo, de Juan Olea (Chile/Uruguai/Alemanha)

Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: Amor em los Tiempos de como Sea que se Llame el Presente, de Valentina Qaszulxkef (Colômbia)

Melhor Longa-Metragem Ambiental: Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz (Brasil)

Melhor Curta-Metragem Ambiental: Sobre a Cabeça os Aviões, de Amanda Costa e Fausto Borges (Brasil)

Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: Enigmas do Rolê, de Ulísver Silva

Confira os vencedores do voto popular:

Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert (Brasil)

Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: Revelación, de Emanuel Moreno Elgueta (Chile)

Melhor Longa-Metragem Ambiental: Sinfonia da Sobrevivência, de Michel Coeli (Brasil)

Melhor Curta-Metragem Ambiental: Sobre Ruínas, de Carol Benjamin (Brasil)

Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha, de Daphyne Schiffer Gonzaga

Menções Honrosas

Menção Honrosa ao curta-metragem ambiental: Uma Menina, um Rio, de Renata Martins (Brasil)

Menção Honrosa ao longa-metragem ambiental: Sinfonia da Sobrevivência, de Michel Coeli (Brasil)

* A repórter viajou a convite do Festival de Cinema Sul Americano Bonito Cinesur 2025