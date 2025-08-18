logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Circuito de blocos tradicionais do Rio é batizado de Bira Presidente

Decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro foi publicado hoje
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2025 - 17:51
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 21/02/2023 - Circuito de blocos tradicionais do Rio é batizado de Bira Presidente. Cacique de Ramos. Foto: Alexandre Loureiro/Riotur
© Alexandre Loureiro/Riotur

O Circuito de Desfiles da Avenida Chile, no centro do Rio de Janeiro, por onde passam, durante o carnaval, blocos tradicionais como o Cacique de Ramos, Embaixadores da Folia, Bohemios de Irajá e Bafo da Onça foi batizado como Bira Presidente.

O decreto do prefeito da cidade, Eduardo Paes, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (18), é uma homenagem ao sambista e fundador do bloco Cacique de Ramos. Bira Presidente morreu em junho passado, aos 88 anos de idade, e deixou sua marca também como um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal.

A concentração para o trajeto do circuito é na Avenida Almirante Barroso e segue pela Rua México, Avenida República do Chile e se dispersa na Rua do Lavradio. 

“A medida busca celebrar a contribuição de Bira para o samba e para a identidade cultural do Rio, fortalecendo a tradição do carnaval de rua”, diz o decreto.

O circuito, que passa a se chamar Bira Presidente, está incluído no calendário Rio o Ano Inteiro, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e é considerado como “um dos mais importantes do carnaval de rua carioca e contribui diretamente para o fortalecimento do turismo e da economia da cidade”.

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, mais do que uma homenagem, o circuito reafirma a importância de Bira Presidente como referência do samba e da cultura popular. 

“Ele foi fundamental para consolidar a força do carnaval como uma das maiores expressões do Rio. E cada ação que valoriza a cultura e amplia a programação oficial tem impacto direto na imagem da cidade, atraindo visitantes e movimentando a cadeia produtiva do turismo”, disse em nota da empresa de turismo do Rio.

Anuário oficial de eventos elaborado pela Riotur, o Rio o Ano Inteiro tem a programação atualizada permanentemente e apresenta uma lista unificada dos eventos programados previstos para a capital. 

“Pensado para facilitar o acesso à informação, o calendário permite que moradores e turistas consultem os eventos por data, acompanhem o status de cada atração por um sistema de cores e visualizem múltiplos eventos acontecendo no mesmo dia, tudo de forma simples e intuitiva”, explica a Riotur.

Em nota divulgada no site, o Cacique de Ramos diz que familiares do Cacique Maior e a Diretoria de Ouro celebraram “mais uma conquista histórica para o samba carioca”, com a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de dar o nome de Bira Presidente ao Circuito de Desfiles da Avenida Chile. 

“A homenagem reconhece a trajetória de Ubirajara Félix do Nascimento, o Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e referência do samba carioca e nacional”, afirma.

A nota destaca ainda o texto do decreto, ao considerar que “Bira teve atuação decisiva para a valorização do carnaval de rua e da identidade cultural do Rio”. 

Conforme o Cacique de Ramos, essa “é uma certeza e o maior orgulho da instituição”.

Como a agremiação já tinha conhecimento que o decreto seria publicado nesta segunda-feira, neste domingo (17) a notícia foi comemorada com a quadra lotada durante a feijoada do bloco. 

“Em nome da nossa família e do Cacique, não temos palavras para agradecer ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente da Riotur, Bernardo Fellows, e a todos que sempre estiveram ao lado do nosso pai. Esse reconhecimento reforça o legado que ele construiu com tanto amor pelo samba”, disse Karla Marcely, filha de Bira, que assumiu a presidência do bloco após a morte do pai.

“Seguimos unidos para manter acesa a chama do Cacique de Ramos e tudo o que ele representa para o povo”, afirmou o vice-presidente do bloco, Márcio Nascimento, casado com Cristhian Kelly, diretora-geral e irmã da presidente.

Relacionadas
Rio de Janeiro 14/06/2025 Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal, morreu aos 88 anos na noite de sábado (14), no Rio de Janeiro. Foto/ Instagram/ birapresidente
Morre Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos
São Paulo (SP) 08/03/2025 - Cinegrafista da TV Brasil, emissora oficial, durante cobertura do Desfile das Escolas de Samba Campeãs. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
Rio de Janeiro (RJ), 05/03/2025 – Portela encerra o terceiro dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Desfile das escolas do Rio terá 18 jurados a mais no carnaval de 2026
Edição:
Fernando Fraga
carnaval Bira Presidente Cacique de Ramos circuito de Desfiles da Avenida Chile prefeitura do Rio de janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 21/02/2023 - Circuito de blocos tradicionais do Rio é batizado de Bira Presidente. Cacique de Ramos. Foto: Alexandre Loureiro/Riotur
Cultura Circuito de blocos tradicionais do Rio é batizado de Bira Presidente
seg, 18/08/2025 - 17:51
Um painel na Universidade de Harvard
Internacional EUA revogaram mais de 6 mil vistos de estudantes estrangeiros
seg, 18/08/2025 - 17:33
Brasília (DF), 08/01/2023 - Estátua da Justiça em frente ao STF pintado com os dizeres
Justiça Moraes mantém condenação de mulher que pichou estátua no 8 de janeiro
seg, 18/08/2025 - 17:10
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Hamas aceita nova proposta de cessar-fogo em Gaza
seg, 18/08/2025 - 16:16
U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy shake hands as they meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelensky
seg, 18/08/2025 - 15:58
Brasília (DF), 18/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Relações com países sul-americanos são prioridades, diz Lula a Noboa
seg, 18/08/2025 - 15:29
Ver mais seta para baixo