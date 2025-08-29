Conheça origens da guitarrada; gênero agora é manifestação cultural

A guitarrada foi reconhecida nesta sexta-feira (29), oficialmente, como uma manifestação da cultura nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei Nº 15.192 que valoriza a guitarrada como expressão cultural brasileira.

Esse gênero musical instrumental surgiu no Pará, na década de 1970, e é fruto da fusão de ritmos regionais como o carimbó e o siriá, com gêneros de origem caribenha como a cúmbia, o mambo, o merengue e o zouk.

Além disso, também é considerado inspiração para outros ritmos musicais populares aqui no Brasil, como o brega pop e a lambada.

O marco inicial da guitarrada no Brasil é LP “Lambadas das Quebradas”, do paraense Mestre Vieira. E como o próprio nome já diz, é a guitarra que dita a melodia central da manifestação cultural, também conhecida como Lambada Instrumental; as apresentações são comandadas predominantemente por um solista.

Mestre Vieira teve seu trabalho influenciado pelo choro ainda criança. Os primeiros contatos com a guitarra elétrica aconteceram nos anos 70, após ter passado por uma série de instrumentos de corda como bandolim, banjo, cavaquinho, violão e além dos instrumentos de sopro.

Ele gravou 18 discos ao longo da carreira e é considerado por muitos músicos e pesquisadores um dos pilares da música paraense.

Em 2023, a Assembleia Legislativa do Pará já havia aprovado o projeto de lei que define o dia 29 de outubro como 'Dia Estadual da Guitarrada”, a data celebra o aniversário de Mestre Vieira, falecido em fevereiro de 2018, aos 83 anos.