logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Conheça origens da guitarrada; gênero agora é manifestação cultural

Presidente Lula sancionou decreto com reconhecimento nesta sexta
Madson Euler - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 29/08/2025 - 19:41
São Luís
Belém (PA), 29/08/2025 - Mestre Vieira da Guitarrada. Foto: Anderson Astor/MDA
© Anderson Astor/MDA

A guitarrada foi reconhecida nesta sexta-feira (29), oficialmente, como uma manifestação da cultura nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei Nº 15.192 que valoriza a guitarrada como expressão cultural brasileira.

Esse gênero musical instrumental surgiu no Pará, na década de 1970, e é fruto da fusão de ritmos regionais como o carimbó e o siriá, com gêneros de origem caribenha como a cúmbia, o mambo, o merengue e o zouk. 

Além disso, também é considerado inspiração para outros ritmos musicais populares aqui no Brasil, como o brega pop e a lambada. 

>> "Guitarradas da Amazônia": Mestre Curica fala sobre sua trajetória na música

O marco inicial da guitarrada no Brasil é LP “Lambadas das Quebradas”, do paraense Mestre Vieira. E como o próprio nome já diz, é a guitarra que dita a melodia central da manifestação cultural, também conhecida como Lambada Instrumental; as apresentações são comandadas predominantemente por um solista.

Mestre Vieira teve seu trabalho influenciado pelo choro ainda criança. Os primeiros contatos com a guitarra elétrica aconteceram nos anos 70, após ter passado por uma série de instrumentos de corda como bandolim, banjo, cavaquinho, violão e além dos instrumentos de sopro.

Ele gravou 18 discos ao longo da carreira e é considerado por muitos músicos e pesquisadores um dos pilares da música paraense.

Em 2023, a Assembleia Legislativa do Pará já havia aprovado o projeto de lei que define o dia 29 de outubro como 'Dia Estadual da Guitarrada”, a data celebra o aniversário de Mestre Vieira, falecido em fevereiro de 2018, aos 83 anos.

 

 

Relacionadas
Paraty (RJ), 02/08/2025 - A escritora Ana Maria Gonçalves conversa sobre o livro Um defeito de Cor na Casa Record durante a 23ª Festa Literária Internacional de Paraty. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
3ª edição do Fliparacatu celebra a escritora Ana Maria Gonçalves
Belém (PA), 27/08/2025 - Exposição de arte na Bienal das Amazônias. Foto: Fabiola Sinimbú/Agência Brasil
Bienal das Amazônias abre segunda edição em Belém
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de 'O último azul'. Foto: Guilhermo Garza/Desvia
Filme O último azul, de Gabriel Mascaro, estreia em todo o Brasil
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Cultura Guitarrada Pará Patrimônio Nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva no Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado
sex, 29/08/2025 - 20:04
Belém (PA), 29/08/2025 - Mestre Vieira da Guitarrada. Foto: Anderson Astor/MDA
Cultura Conheça origens da guitarrada; gênero agora é manifestação cultural
sex, 29/08/2025 - 19:41
O senador Marcos do Val durante sessão da CCJ do Senado para votação do projeto de lei (PLS 166/2018) que altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância.
Justiça Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
sex, 29/08/2025 - 19:25
flamengo, bruno henrique
Justiça Bruno Henrique desiste de tentar anular investigação sobre bets
sex, 29/08/2025 - 19:21
Brasília (DF) 24/07/2023 - Fachada do ministério da fazenda, nesta segunda feira o CEO da Braskem, Roberto Bischoff se reuniu no ministério com o ministro da pasta, Fernando Haddad. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Despesas federais poderão crescer até R$ 168 bilhões em 2026
sex, 29/08/2025 - 19:07
Vale do Javari (AM), 29/08/2025 - Mutirão do programa Agora Tem Especialistas vai atender 1.317 indígenas no Vale do Javari. Foto: MS/Divulgação
Saúde Indígenas do Vale do Javari serão atendidos por mutirão médico
sex, 29/08/2025 - 18:58
Ver mais seta para baixo