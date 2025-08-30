logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

Ele estava internado em Porto Alegre, após uma grave pneumonia
Agência Brasil*
Publicado em 30/08/2025 - 08:12
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2025 - Escritor Luis Fernando Veríssimo. Foto: Unesp/Divulgação
© Unesp/Divulgação

O escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, morreu na madrugada deste sábado (30) após complicações causadas por um caso grave de pneumonia. Ele estava internado desde o dia 11 de agosto em uma unidade de terapia intensiva (UTI)  do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Verissimo deixa a esposa, Lúcia Helena Massa, e três filhos: Pedro, Fernanda e Mariana Verissimo. Ele tinha mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021. Um ano depois, recebeu um marca-passo no coração.

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras que os Homens Contam, O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.

Foram as crônicas e os contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.

 

O escritor construiu uma trajetória profissional rica, com atuação em diferentes áreas e produção em vários formatos. Trabalhou como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista. Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, foi um amante da música, dedicado à prática do saxofone.

Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, ele contou como iniciou "tarde" na carreira de escritor, após começar a trabalhar na redação do jornal Zero Hora, na década de 1960. 

"Até os 30 anos eu não tinha a menor ideia de ser escritor, muito menos jornalista. Eu fiz de tudo, e nada deu certo. Aí quando eu comecei a trabalhar em jornal - e naquela época não precisava de diploma de jornalista - foi quando eu descobri a minha vocação. Sempre li muito, mas nunca tinha escrito nada. Então, eu sou um caso meio atípico", disse.

Assista ao trecho da entrevista no Sem Censura

Com fama de ser um homem calado, Verissimo costumava dizer que não era ele que falava pouco, "os outros é que falam muito". Em 2017, quando tinha chegado aos 80 anos, ele disse em entrevista ao programa Conversa com Rosean Kennedy, da TV Brasil, como gostaria de ser lembrado.

 "Gostaria de ser lembrado pelo o que eu fiz, pela minha obra, se é que posso chamar de obra, mas pelos meus livros. E, talvez, pelo solo de um saxofone, um blues de saxofone bem acabado", contou. 

Na mesma entrevista ele disse que tinha uma fantasia de ser conhecido e viver apenas da música, que era sua paixão. E aconselhou que a vida não deve ser levada tão a sério.

"No fim, pensando bem, a vida é uma grande piada. Acontece tudo isso com a gente, e a gente morre...que piada, né? Que piada de mau gosto. Mas acho que temos que encarar isso com uma certa resignação, uma certa bonomia [bondade]". 

Assista a íntegra da entrevista ao programa Conversa com Rosean Kennedy, da TV Brasil 

*colaborou Anna Karina de Carvalho

Edição:
Amanda Cieglinski
Obituário Luis Fernando Veríssimo Literatura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes manda vistoriar carros e área externa da casa de Bolsonaro
sab, 30/08/2025 - 10:26
Brasília (DF), 07/05/2025 - Ministro da Fazenda substituto, Dario Durigan, participa de palestra magna durante a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Projeto propõe corte de R$ 19,6 bi em benefícios fiscais em 2026
sab, 30/08/2025 - 10:08
Residents stand at the site of an apartment building hit during a Russian drone and missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Zaporizhzhia, Ukraine August 30, 2025. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Rússia bombardeia várias regiões ucranianas durante a madrugada
sab, 30/08/2025 - 09:46
Curitiba (PR), 27/08/2025 - Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) realiza exame para miopia. Foto: CBO/Divulgação
Saúde Saúde quer padronizar abordagem para eliminação do tracoma no Brasil
sab, 30/08/2025 - 09:34
Rio de Janeiro (RJ), 28/08/2025 – Exposição no Palácio Tiradentes, no centro do Rio, marca a passagem dos 75 Anos do Maracanã. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Exposição no Palácio Tiradentes celebra os 75 anos do Maracanã
sab, 30/08/2025 - 09:09
Show vibrante da banda Francisco, el Hombre é atração do Cena Musical, da TV Brasil
Cultura Show da banda Francisco, el Hombre é atração na TV Brasil
sab, 30/08/2025 - 08:18
Ver mais seta para baixo