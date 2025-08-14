logo ebc
Escritor Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Ele vai suceder a Cícero Sandroni, que morreu em junho deste ano
Publicado em 14/08/2025 - 18:28
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 14/08/2025 - Milton Hatoum, escritor e professor. Foto: TV Brasil/Divulgação
© TV Brasil/Divulgação

O escritor Milton Hatoum foi eleito nesta quinta-feira (14) para a Cadeira 6 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Escolhido por 33 de 34 votos possíveis, ele vai suceder ao jornalista e escritor Cícero Sandroni, que morreu em junho deste ano.

Além de romancista, Hatoum é contista, ensaísta, tradutor e professor universitário. Em 1989, seu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, publicado pela Companhia das Letras, ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance e foi adaptado para o cinema com o mesmo nome.

O presidente da ABL, Merval Pereira, disse que Hatoum é o maior escritor brasileiro vivo e um romancista de primeira ordem. "Vai ser muito útil para a gente, já colabora muito com a Revista Brasileira, agora vai ter a oportunidade de colaborar mais ainda."

O acadêmico Ruy Castro comemorou a eleição de Hatoum: “Grande romancista. Representante de uma geração de ficcionistas. A academia sempre teve gente de diversas origens, de todos os lugares, como João do Rio, Pedro Lessa. É uma geração mais jovem que está chegando e tem uma grande contribuição a dar.”

Miriam Leitão, que pela primeira vez participou de uma eleição na ABL, disse que Hatoum é um romancista de primeira grandeza. “Chega trazendo todos os ecos do Brasil. Um Brasil que vem da Amazônia.”

Para a acadêmica Lilia Schwarcz, Milton Hatoum vai contribuir demais para a Academia Brasileira de Letras. Ela destacou que o escritor tem uma "voz cidadã, uma voz ética". “Ele é literatura, faz literatura, vai às escolas falar de literatura. Teve uma votação muito representativa.”

Biografia

Milton Hatoum nasceu em Manaus, em 1952. Em 1968, mudou-se para Brasília, onde estudou no Ciem (Colégio de Aplicação da Universidade de Brasília). Morou toda a década de 1970 em São Paulo. Diplomou-se em arquitetura na Universidade de São Paulo (USP), onde desenvolveu uma pesquisa sob a orientação do geógrafo Milton Santos. Na década de 1970, também foi professor de história da arquitetura na Universidade de Taubaté.

Os livros de Hatoum já ultrapassam 500 mil exemplares vendidos. Foram publicados em 17 países. O escritor traduziu para o português A Cruzada das Crianças (Marcel Schwob), Representações do Intelectual (Edward Said) e, em parceria com Samuel Titan, Três Contos (Gustave Flaubert).

Em outubro, a Companhia das Letras publicará Dança de Enganos. O livro é o último da trilogia O Lugar Mais Sombrio, inspirado na época da ditadura militar no Brasil.

