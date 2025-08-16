logo ebc
Exposição em SP convida público a brincar com o universo de Ziraldo

Mostra também estimula as pessoas à leitura
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/08/2025 - 09:12
São Paulo
São Paulo (SP) 15/08/2025 - Expo Mundo Ziraldo, exposição em SP estimula a leitura e convida público a brincar com o universo de Ziraldo. Foto: Renata Duarte/CCBB
Criador do menino mais maluquinho do Brasil, o escritor, cartunista, jornalista e artista Ziraldo (1932-2024) dizia que livro era um gênero de primeira necessidade e deveria constar da cesta básica do brasileiro. Para ele, ler era até mais importante do que estudar.

E é para continuar estimulando esse hábito da leitura, principalmente entre crianças, que o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo inaugura neste sábado (16) uma exposição toda interativa que convida o público a brincar e explorar o universo criado por Ziraldo.

Chamada de Mundo Zira-Ziraldo Interativo, a exposição celebra a vida e obra do multiartista Ziraldo. Depois de ter passado por Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, atraindo quase 400 mil pessoas, a mostra chega ao centro histórico de São Paulo. A curadoria é de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha do artista, respectivamente.

“A exposição é um mergulho interativo, tecnológico e analógico também, no universo literário e artístico do Ziraldo. Ela coloca o visitante explicitamente como coautor. O leitor é um coautor e ele precisa acordar para isso. Então, aqui nessa exposição, na brincadeira, no envolvimento, no lúdico, ele acaba se se apropriando desse entendimento de que o outro lado faz parte do todo”, falou Adriana Lins, em entrevista à Agência Brasil.

Segundo a curadora e também diretora do Instituto Ziraldo, a exposição é a mesma em todos os locais, mas acaba tendo algumas particularidades em cada cidade onde é exposta. Uma novidade em São Paulo, por exemplo, é que ela inclui alguns novos livros de Ziraldo, que foram lançados recentemente.

“Em cada espaço ela ganha um ajuste exclusivo para aquele espaço. Nisso você acaba mexendo no fluxo da visitação, isso interfere na sua sensação ao navegar. Então, cada experiência é única, ela é diferente porque aquela cidade tem um formatinho diferente. E a gente trouxe aqui [em São Paulo] os livros inéditos do Ziraldo que não existiam em Brasília, não existiam em Belo Horizonte, nem no Rio de Janeiro, são livros desse ano. São eles: O caminho das Sete Tias, Peixe Grande e Entre Cobras e Lagartas, que a gente editou no ano passado”.

O grande objetivo da exposição, disse Adriana Lins, é que as pessoas curtam o espaço, mas se voltem também para a leitura dos livros.

“O lema do Instituto Ziraldo é ler para ir além da leitura. E na hora que a gente vê as crianças saindo da exposição falando: Cadê o livro? Cadê a história?, estamos realizados”, disse.

A exposição

São Paulo (SP) 15/08/2025 - Expo Mundo Ziraldo, exposição em SP estimula a leitura e convida público a brincar com o universo de Ziraldo. Foto: Renata Duarte/CCBB
A mostra traz muito do caráter comunicativo e democrático da obra do artista, com áreas temáticas dedicadas a obras como Flicts e A Turma do Pererê. O percurso da mostra pretende incentivar a criatividade e imaginação de cada pessoa, mesclando painéis projetados e artes gráficas.

Em um dos espaços, por exemplo, dedicado a Flicts, primeiro livro infantil de Ziraldo, o público vai se deparar com uma grande projeção interativa, convidando o visitante a ser um maestro. Há ainda um espaço onde o visitante poderá inserir balões de fala nas páginas do livro O Menino Quadradinho, que foram reproduzidas na parede. Também será possível colorir virtualmente alguns dos desenhos feitos por Ziraldo.

A exposição é gratuita e fica em cartaz até o dia 27 de outubro, no espaço anexo do CCBB. Para esta exposição, é preciso reservar ingressos pelo site ou na própria bilheteria física. Os ingressos são liberados sempre às sextas-feiras, a partir das 12h, e estão disponíveis no site do Centro Cultural do Banco do Brasil

