logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Funarte abre inscrições para premiar mestres das artes

Edital vai conceder R$ 100 mil a cada artista popular premiado
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/08/2025 - 16:01
Brasília
Festival de circo nas unidades do Sesc em São Paulo - YÉ – ÁGUA CIRCUS BAOBAB. Foto: Metlili.net/ SescSP
© Metlili.net/ SescSP

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), entidade vinculada ao Ministério da Cultura, está com inscrições abertas para o Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2025, que integra o Programa Funarte Memória das Artes.

O objetivo é reconhecer e valorizar mestras e mestres das artes das cinco regiões do Brasil, que atuem como referência em diferentes campos artísticos, como artes visuais, circo, dança, música ou teatro.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até as 17h59 (horário de Brasília) do dia 29 de setembro de 2025.

Esta segunda edição da premiação tem investimento total de R$ 3 milhões.

Cada mestra ou mestre vinculado a uma proposta contemplada no processo de seleção receberá um prêmio de R$ 100 mil.

A chamada vai premiar, ao todo, 30 mestras e mestres das artes, assegurando a concessão mínima de três prêmios em cada uma das cinco regiões do país.

Do total de recursos destinados a este edital, serão reservados, no mínimo, 20% para concorrentes mestras e mestres negras e negros; 10% para concorrentes mestras e mestres indígenas; 10% para concorrentes mestras e mestres com deficiência.

Pelas regras do edital, que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (29), as propostas devem ser apresentadas exclusivamente por terceiros, não sendo permitida a candidatura direta por quem pode ser contemplado.

Requisitos

Os participantes devem ter idade igual ou superior a 60 anos, atuação no campo artístico por, no mínimo, dez anos no Brasil, e tenham destacada e contínua trajetória artística.

A referência da mestra ou mestre precisa ser reconhecida por organizações da sociedade civil e da comunidade, com caráter coletivo e institucional, cuja atuação seja relevante para o desenvolvimento das artes brasileiras em seus territórios.

Relacionadas
Brasília (DF), 18/08/2025 - Escritor Luis Fernando Veríssimo. Foto: Unesp/Divulgação
Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos
Belém (PA), 29/08/2025 - Mestre Vieira da Guitarrada. Foto: Anderson Astor/MDA
Conheça origens da guitarrada; gênero agora é manifestação cultural
São Paulo (SP), 01/03/2023, Sala de cinema do Espaço Itaú de Cinema na rua Augusta. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Ministério da Cultura mapeia espaços públicos de exibição de filmes
Edição:
Carolina Pimentel
Funarte mestres das artes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
The U.S. Navy guided missile cruiser USS Lake Erie docks at the Frigate Captain Noel Antonio Rodriguez Justavino Naval Base near the entrance to the Panama Canal, in Panama City, Panama, August 29, 2025. REUTERS/Enea Lebrun
Internacional Navio de guerra dos EUA atravessa canal do Panamá em direção ao Caribe
sab, 30/08/2025 - 16:21
Denmark's Foreign Minister Lars Loekke Rasmussen and EU High Representative of Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas during a Press conference after an informal meeting for EU foreign ministers' at the Forum Copenhagen, Denmark, Saturday August 30, 2025. Emil Helms/Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.
Internacional Ministros da UE se dividem sobre Gaza em reunião de Copenhague
sab, 30/08/2025 - 16:20
Festival de circo nas unidades do Sesc em São Paulo - YÉ – ÁGUA CIRCUS BAOBAB. Foto: Metlili.net/ SescSP
Cultura Funarte abre inscrições para premiar mestres das artes
sab, 30/08/2025 - 16:01
Alemanha, 30/08/2025 - Sede do grupo Volkswagen em Wolfsburg. Foto: Volkswagen/Divulgação
Direitos Humanos Condenação da Volks por trabalho escravo é histórica, diz procurador
sab, 30/08/2025 - 15:06
A police officer guards at the site of a murder of former Ukrainian parliamentary speaker Andriy Parubiy, who was killed this morning, amid Russia's attack on Ukraine, in Lviv, Ukraine August 30, 2025. Reuters/Roman Baluk/Proibida reprodução
Internacional Deputado e ex-presidente do Parlamento ucraniano é morto a tiros
sab, 30/08/2025 - 14:28
Rio de Janeiro (RJ) 29/08/2025 - 7º Festival Museu Nacional Vive. Foto: Felipe Cohen/Museu Nacional
Cultura Museu Nacional realiza no domingo sétima edição de festival
sab, 30/08/2025 - 14:20
Ver mais seta para baixo