Cultura

Gurufim do Arlindo: sambista será velado em celebração afrobrasileira

Quadra da escola Império Serrano está pronta para homenagens
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/08/2025 - 16:24
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 19/02/2023 - A escola de samba Império Serrano desfila em homenagem ao sambista Arlindo Cruz no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O corpo do cantor e compositor Arlindo Cruz, 66 anos, será velado, a partir das 18h, na quadra da escola de samba Império Serrano, sua escola de coração. O corpo do sambista já chegou à escola e foi colocado no centro da quadra. O local ainda está cercado e sendo preparado para receber as homenagens. O velório será aberto ao público.

O velório se estenderá até as 10h, da manhã deste domingo (10). Logo no início da tarde, as primeiras coroas de flores a chegar, foram da Beija-Flor de Nilópolis e da presidência da República, com os dizeres: “Homenagem ao talento, poesia e generosidade do sambista perfeito. Solidariedade à família, amigos e fãs. Presidente Lula e Janja”.

A família pede que as pessoas que forem ao velório usem roupas claras, principalmente de cor branca. O velório será um gurufim, ritual de origem africana, trazido ao Brasil por povos escravizados, e que se manifesta em velórios festivos, marcados pela música, dança, comida e bebida. O objetivo é celebrar a vida de quem partiu e amenizar a dor da perda, transformando o luto em homenagem e alegria. A bateria da escola também se apresentará durante o velório.

Origem

A palavra gurufim tem origem no idioma quimbundo, falado em Angola, e significa adeus ou despedida. Nas culturas de matrizes afro-brasileiros, especialmente no candomblé e na umbanda, o gurufim assume um significado mais profundo de ritual, envolvendo o encaminhamento da alma. 

Nos lares brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro, os velórios antigos eram velados em casa, no centro da sala. O corpo só ia para o cemitério na hora do enterro. Então, essa cerimônia aproximava todos os moradores da rua e do entorno das comunidades. As pessoas ficavam conversando, tomando café, comendo e bebendo. Durante toda a noite e madrugada, se revezando no velório.

O enterro está programado para este domingo (10) às 11h, no cemitério Jardim da Saudade, na Sulacap, zona oeste da cidade. Antes de deixar a quadra, haverá uma cerimônia restrita, apenas para familiares e amigos. O artista morreu nesta sexta-feira (8), em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Desde 2017, ele enfrentava sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC).

 

Rio de Janeiro (RJ) 08/08/2025 - Sambista e cantor Arlindo Cruz. Foto: arlindocruzobem/Instagram
Sambista e cantor Arlindo Cruz. Foto: arlindocruzobem/Instagram

Legado

Arlindo Cruz deixou um legado de mais de 700 músicas. Uma parte importante da história de Arlindo passa pelo tradicional bloco carnavalesco Cacique de Ramos, onde frequentou rodas de samba e tocou ao lado de outro grandes nomes do gênero.

Nas redes sociais, o Cacique de Ramos emitiu uma nota em que diz ter registrado, “com profundo respeito”, a partida de Arlindo Cruz: “Sua trajetória permanece inscrita na história do samba e na memória da nossa instituição, como autor e intérprete que, com talento singular, integrou capítulos essenciais da nossa caminhada.”

A escola de samba carioca Império Serrano também teve papel de destaque na carreira de Arlindo. Ele compôs 12 sambas-enredo para os desfiles na avenida. E foi homenageado pela agremiação com um enredo em 2023 (foto).

“O Império Serrano lamenta, com imenso pesar e profunda dor, o falecimento de Arlindo Cruz, aos 66 anos, um dos maiores nomes da história do samba e filho ilustre da nossa coroa imperial”, disse a nota da escola.

 

Rio de Janeiro (RJ) 08/08/2025 - Sambista e cantor Arlindo Cruz. Foto: arlindocruzobem/Instagram
Sambista e cantor Arlindo Cruz. Foto: arlindocruzobem/Instagram

TV Brasil

Neste sábado, 23h, a TV Brasil reexibiu o programa Samba na Gamboa, com Arlindinho Cruz, que homenageou o pai. A apresentação é da cantora Teresa Cristina.

Na sexta-feira, o programa Sem Censura, da TV Brasil, exibiu uma edição temática para reverenciar o cantor e compositor. A edição já estava gravada e programada para ir ao ar. O programa, apresentado por Cissa Guimarães, também contou com a participação de Arlindinho, da produtora Babi Cruz, esposa do músico, e do escritor Marcos Salles, que lança o livro O Sambista Perfeito, biografia do consagrado artista. A jornalista Fabiane Pereira foi a debatedora.

