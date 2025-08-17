logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Luis Fernando Verissimo é internado em UTI de hospital em Porto Alegre

De acordo com boletim médico, escritor está em estado grave
Agência Brasil
Publicado em 17/08/2025 - 17:16
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 17/08/2025 - Escritor Luis Fernando Verissimo é internado em UTI de Porto Alegre Escritor e cronista tem 88 anos e teve um AVC em 2021. Ele foi internado com princípio de pneumonia. Foto: Alice Vergueiro/Abraji
©  Alice Vergueiro/Abraji

O escritor Luis Fernando Verissimo foi internado este final de semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). 

De acordo com familiares e amigos, a equipe médica trata um princípio de pneumonia e outros sintomas relacionados às condições de saúde do cronista. 

Em nota divulgada no final da tarde deste domingo, o hospital informou que o estado de Veríssimo é grave e que ele segue recebendo todas as medidas de suporte necessárias.

O cronista tem mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um AVC em 2021.  Um ano depois, recebeu um marcapasso no coração. 

Aos 88 anos, o Verissimo possui uma carreira profissional dinâmica como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista. Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, é um amante da música, dedicado à prática do saxofone.

>> Peça traz texto de Luís Fernando Veríssimo para o teatro

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo já publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras Que os Homens Contam, O Popular: crônicas ou coisa parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias. 

Foram as crônicas e contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.

* Matéria atualizada às 17h37 para complementação de informações sobre boletim médico.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 06/02/2025 - Foto feita 01/07/2024 - O jornalista e escritor Ruy Castro, que vai comandar um programa sobre séries originais e crônicas na Rádio MEC, nos estúdios da rádio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Série de Ruy Castro dedicada a Tom Jobim estreia na Rádio MEC
Rio de Janeiro (RJ), 16/08/2025 - Samba na Gamboa, da TV Brasil, celebra obra de Candeia no dia em que bamba faria 90 anos. Frame TV Brasil
Samba na Gamboa faz homenagem a Candeia, que completaria 90 anos
São Paulo (SP) 15/08/2025 - Expo Mundo Ziraldo, exposição em SP estimula a leitura e convida público a brincar com o universo de Ziraldo. Foto: Renata Duarte/CCBB
Exposição em SP convida público a brincar com o universo de Ziraldo
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Luis Fernando Verissimo saúde Cultura Escritor Cronista
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Porto Alegre (RS), 01/05/2025 – Vista aérea de Porto Alegre que a um ano foi atingido por temporais que afetou mais de 400 municípios gaúchos, tiveram bairros inteiros alagados. A maior tragédia climática da história do estado, deixou pelo menos 147 mortos e afetou mais de 2,1 milhões de pessoas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Granizo e ventos de 100km/h devem atingir sul do país nesta semana 
dom, 17/08/2025 - 17:53
Santos (SP) 25/03/2025 - A plataforma P-74, que opera no pré-sal da Bacia de Santos, é uma das que capturam e reinjetam CO2. Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras
Economia Federação critica lei que desobriga Petrobras de operar todo o pré-sal
dom, 17/08/2025 - 17:32
Faixas exaltam título mundial do Chelsea, em Londres, no Reino Unido 17/08/2025 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes Campeão mundial Chelsea estreia sem gols com Palace na Premier League
dom, 17/08/2025 - 17:30
Rio de Janeiro (RJ), 17/08/2025 - Escritor Luis Fernando Verissimo é internado em UTI de Porto Alegre Escritor e cronista tem 88 anos e teve um AVC em 2021. Ele foi internado com princípio de pneumonia. Foto: Alice Vergueiro/Abraji
Cultura Luis Fernando Verissimo é internado em UTI de hospital em Porto Alegre
dom, 17/08/2025 - 17:16
Logo da Agência Brasil
Internacional Tropas da Guarda Nacional de 3 estados serão enviadas para Washington
dom, 17/08/2025 - 17:01
Tucupi embalado em saco plástico, pronto para distribuição
Meio Ambiente Após polêmica, COP30 vai permitir pratos paraenses como açaí e tucupi
dom, 17/08/2025 - 16:15
Ver mais seta para baixo