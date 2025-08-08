logo ebc
Lula lamenta morte de Arlindo Cruz: “o sambista perfeito”

Artista faleceu nesta sexta-feira, aos 66 anos
Agência Brasil
Publicado em 08/08/2025 - 17:34
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 08/08/2025 - Sambista e cantor Arlindo Cruz. Foto: arlindocruzobem/Instagram
© arlindocruzobem/Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta sexta-feira (8) a morte do sambista Arlindo Cruz, aos 66 anos. Segundo Lula, Arlindo foi um dos compositores e artistas mais talentosos e respeitados do Brasil.

“Em essência, o Sambista Perfeito. Arlindo nos deixa um legado de talento, poesia e generosidade, que ficará para sempre na nossa memória. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram tocados por sua arte”, disse o presidente, em nota. 

Com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC), Arlindo Cruz morreu na tarde de hoje. Em comunicado publicado nas redes sociais, a família informou a morte e agradeceu as mensagens de amor, apoio e carinho que receberam nos últimos anos, e em especial agora na hora da partida. 

Autor de mais de 700 músicas, entre os maiores sucessos estão O Show Tem que Continuar, Meu Lugar e Bagaço da Laranja.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Arlindo também era uma voz marcante no carnaval do Rio de Janeiro e figura querida nas quadras de escolas de samba, como o Império Serrano. Em 2023, a escola homenageou Arlindo, que participou do desfile em um carro alegórico. Parceiro de Arlindo, o compositor Sombrinha contou em entrevista ao Armazém Cultural, programa da Rádio MEC, sobre o samba-enredo que escreveu em homenagem ao amigo.

Defensor fervoroso da cultura popular, foi torcedor apaixonado do Flamengo. Fiel à sua religião, o candomblé, e aos Orixás, lutava contra a intolerância. 

Arlindo Cruz samba Obituário
