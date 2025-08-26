logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Ministério da Cultura mapeia espaços públicos de exibição de filmes

Objetivo é ampliar o acesso à produção audiovisual brasileira
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 18:58
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 01/03/2023, Sala de cinema do Espaço Itaú de Cinema na rua Augusta. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Cultura (MinC) lançou chamada pública para o mapeamento nacional de espaços de exibição cinematográfica. Realizado em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o estudo é o primeiro passo concreto para a criação da Rede de Salas Públicas de Cinema, iniciativa que visa ampliar e democratizar o acesso à produção audiovisual brasileira.

O formulário para cadastro fica disponível online até 19 de setembro e mobiliza gestores de espaços em instituições federais – como universidades, institutos federais e museus – e também as salas que foram apoiadas pela Lei Paulo Gustavo, a cadastrarem seus espaços.

‘’O objetivo é coletar informações sobre a infraestrutura, o modelo de gestão e a programação de cada local. A partir dos dados coletados, o MinC poderá desenvolver ações mais eficazes para a adaptação e modernização de salas, além de fomentar a integração e a capacitação dos exibidores’’, explica em nota o Ministério da Cultura.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo a secretária do Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga, o estudo será o alicerce de uma política pública que enxerga o cinema como um direito cultural.

Em nota, a secretária diz que o ministério está desenhando o mapa do futuro do cinema público no Brasil para entender onde estão os espaços, quem são os agentes que já fazem a cultura acontecer e como construir uma rede que leve o cinema nacional a todas as regiões do país.

"Mais do que ampliar o número de telas, o projeto visa fortalecer a formação de público, a circulação de obras nacionais e o cinema independente", diz o ministério.

Relacionadas
Belém (PA), 26/08/2025 - Mestre Damasceno. Foto: Guto Nune/Agência Pará
Morre em Belém o compositor de carimbó Mestre Damasceno
São Paulo- 24/08/2025 - Morre o cartunistas, Jaguar, de batismo Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe. Foto ABI
Morre no Rio de Janeiro o cartunista Jaguar, aos 93 anos
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2025 - Biblioteca comunitária Atelier das Palavras, no morro da Mangueira, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Iniciativas públicas e comunitárias aproximam brasileiros dos livros
Edição:
Aline Leal
Cinema MinC Ministério da Cultura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sede da Procuradoria-Geral da República
Justiça PGR tem 5 dias para analisar indiciamento de Bolsonaro e Eduardo
ter, 26/08/2025 - 21:13
Canoas (RS), 21/05/2024 – CHUVAS/ RS - ANIMAIS - Cerca de 70 cavalos retirados das enchentes foram enviados para ULBRA, em Canoas. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Três pessoas tiveram encefalite equina venezuelana no AM, diz Fiocruz
ter, 26/08/2025 - 21:11
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Apostador do Rio de Janeiro leva sozinho R$ 33,7 milhões na Mega-Sena
ter, 26/08/2025 - 21:01
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana
ter, 26/08/2025 - 20:38
Rio de Janeiro (RJ) 14/11/2024 – O embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, na mesa de abertura do G20 Social, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Vieira: não há negociação com EUA que envolva interferência judicial 
ter, 26/08/2025 - 20:11
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
ter, 26/08/2025 - 19:57
Ver mais seta para baixo