logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Museu Nacional realiza no domingo sétima edição de festival

Programação gratuita vai durar todo o dia
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/08/2025 - 14:20
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 29/08/2025 - 7º Festival Museu Nacional Vive. Foto: Felipe Cohen/Museu Nacional
© Felipe Cohen/Museu Nacional

O Festival Museu Nacional Vive chega na sua sétima edição como parte das atividades gratuitas para a população conhecer de perto as conquistas do processo de reconstrução do Museu Nacional, considerado o principal museu de história natural da América Latina, que perdeu cerca de 80% do acervo de 20 milhões de itens em um incêndio de grande proporção.

O evento faz parte das ações pontuais realizadas pelo Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.

Entre os destaques do evento, visitas educativas; a Tenda Científica, instalada nas imediações do palácio; exibição de documentário sobre o resgate de acervos do museu; mostra fotográfica Linha do Tempo da Reconstrução e estande com ornamentos restaurados.

Além da programação cultural, atrações como rodas de samba e capoeira animam o domingo.

Para Lucia Basto, gerente executiva do Projeto Museu Nacional Vive, a participação do público é fundamental nesta trajetória.

“Temos muitas conquistas a celebrar, como o avanço da restauração do palácio, das obras no prédio anexo e a conclusão de projetos técnicos de arquitetura. Temos o compromisso de devolver o Museu Nacional à sociedade o mais breve possível”, disse.

Atividades científicas também estão programadas, como a Entre Gigantes: uma experiência no Museu Nacional, que começa às 9h e proporciona aos visitantes o acesso às informações sobre o restauro do palácio, além de oferecer as visitas ao meteorito Bendegó, ao esqueleto de um cachalote com 15,7 metros de comprimento e às obras do artista visual indígena Gustavo Caboco.

Relacionadas
Belém (PA), 29/08/2025 - Mestre Vieira da Guitarrada. Foto: Anderson Astor/MDA
Conheça origens da guitarrada; gênero agora é manifestação cultural
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de 'O último azul'. Foto: Guilhermo Garza/Desvia
Filme O último azul, de Gabriel Mascaro, estreia em todo o Brasil
Edição:
Luiz Fernando Fraga
Museu Nacional Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Condenação da Volks por trabalho escravo é histórica, diz procurador
sab, 30/08/2025 - 15:06
Logo da Agência Brasil
Internacional Deputado e ex-presidente do Parlamento ucraniano é morto a tiros
sab, 30/08/2025 - 14:28
Rio de Janeiro (RJ) 29/08/2025 - 7º Festival Museu Nacional Vive. Foto: Felipe Cohen/Museu Nacional
Cultura Museu Nacional realiza no domingo sétima edição de festival
sab, 30/08/2025 - 14:20
Bebê em enfermaria de maternidade em Cabul, no Afeganistão
Saúde Teste do olhinho deve ser repetido três vezes ao ano até os 3 anos
sab, 30/08/2025 - 14:01
Logo da Agência Brasil
Internacional Houthis anunciam morte de primeiro-ministro e outras autoridades
sab, 30/08/2025 - 13:44
Caminhoneiros ainda ocupam trecho da Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, Rio de Janeiro.
Saúde Unidades de saúde para caminhoneiros ficarão em postos nas rodovias
sab, 30/08/2025 - 13:19
Ver mais seta para baixo