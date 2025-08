Novo museu no Rio relembra Jogos Olímpicos de 2016

A partir deste domingo (3), o Rio de Janeiro ganha um museu para relembrar os Jogos Olímpicos de 2016 e que tem chancela do Comitê Olímpico Internacional.

O objetivo da prefeitura da cidade é oferecer aos visitantes, e principalmente aos fãs de esporte, a experiência das conquistas olímpicas.

Para o prefeito Eduardo Paes, é importante eternizar e relembrar os nove anos da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 ”Todos os cariocas e visitantes que estiverem no Rio e quiserem lembrar os momentos mais emocionantes das competições, entender um pouco do como isso tudo foi feito, podem vir a este museu que vão sentir novamente toda essa emoçã’’, convida Paes.

O Rio Museu Olímpico, está localizado no Velódromo - Parque Olímpico. A instalação é moderna e oferece uma experiência imersiva para os visitantes, foi erguido no andar superior do Velódromo em uma área de cerca de 1,7 mil metros quadrados. O acervo do espaço possui mil peças instaladas em 13 áreas temáticas .

‘’As experiências imersivas serão diversas e o público vai poder “explodir” a perimetral, “se exercitar” como um verdadeiro ginasta nas argolas ou “praticar canoagem slalom”, conta o secretário Municipal de Esportes, Guilherme Schleder,

Para o -Secretário Municipal de Cultura, Lucas Padilha, o novo espaço se soma aos museus que nasceram no período dos jogos de 2016 no Rio de Janeiro ‘’É um museu que celebra somente o legado olímpico. E podemos dizer que ele é o terceiro museu do nosso legado olímpico, porque o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio também foram erguidos por causa da transformação provocada pelos Jogos’’, conclui Padilha.

Somado às experiências imersivas, o visitante irá ter contato com várias relíquias dos Jogos Rio 2016, como a tocha, medalhas, moedas, ingressos, papelaria, uniformes da Cerimônia de Abertura e do revezamento da tocha. Outras atrações são a bola da final do vôlei masculino que deu a medalha de ouro ao Brasil e a faixa preta do quimono da judoca Rafaela Silva campeã olímpica no Rio.

O Rio Museu Olímpico terá uma abertura gradual nos primeiros meses, até que que todo o sistema seja testado. Estará aberto de terça-feira a sábado, das 10h às 14h, e neste período a entrada será gratuita.

Por dia, até 120 pessoas divididas em grupos de 30 poderão conhecer o Rio Museu Olímpico. As visitas devem ser agendadas, a partir de segunda-feira (04/08), pelo site do museu.