logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Prefeitura do Rio decreta luto de 3 dias pela morte de Arlindo Cruz

Velório será na quadra da Império Serrano neste sábado (9)
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/08/2025 - 21:27
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 08/08/2025 - Sambista e cantor Arlindo Cruz. Foto: arlindocruzobem/Instagram
© arlindocruzobem/Instagram

A prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias pela morte do cantor e compositor Arlindo Cruz, 66 anos. O sambista morreu nesta sexta-feira (8), no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde maio por complicações de uma pneumonia.

A família confirmou que o velório do corpo  Arlindo Cruz será realizado na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, sua escola de coração, neste sábado (9), em horário a ser confirmado.

Parque

O futuro Parque Piedade, que fica no bairro de mesmo nome, na zona norte da cidade, irá receber o nome do artista, segundo a prefeitura. Batizar o Parque Piedade com o nome de Arlindo Cruz teve por motivação a sua profunda identificação com o subúrbio carioca.

A previsão é a de que o novo espaço público seja inaugurado até o fim deste ano.

O Parque Piedade Arlindo Cruz será erguido em uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados, onde funcionava a antiga Universidade Gama Filho, com áreas de lazer e centros cultural, esportivo e educacional.

Estão previstos ainda um parque, academia e campo de futebol. Além disso, os frequentadores poderão contar com parque infantil e uma área com aparelhos de ginástica.
 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 08/08/2025 - Sambista e cantor Arlindo Cruz. Foto: arlindocruzobem/Instagram
Lula lamenta morte de Arlindo Cruz: “o sambista perfeito”
Arlindo Cruz
Sambistas e agremiações cariocas lamentam morte de Arlindo Cruz
Edição:
Carolina Pimentel
Arlindo Cruz Luto Oficial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
sex, 08/08/2025 - 21:38
Rio de Janeiro (RJ) 08/08/2025 - Sambista e cantor Arlindo Cruz. Foto: arlindocruzobem/Instagram
Cultura Prefeitura do Rio decreta luto de 3 dias pela morte de Arlindo Cruz
sex, 08/08/2025 - 21:27
Brasília (DF), 19/05/2025 - A primeira-dama, Janja Lula da Silva, durante a abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Empoderamento feminino nas empresas é destaque em evento da Petrobras
sex, 08/08/2025 - 21:20
08.08.2025 – Cerimônia de anúncios de investimentos do Governo Federal para o estado de Rondônia
Política Bolsonaro está tendo o direito de se defender, diz Lula
sex, 08/08/2025 - 21:15
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
sex, 08/08/2025 - 20:56
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
sex, 08/08/2025 - 20:30
Ver mais seta para baixo