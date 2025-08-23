logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Revelando SP 2025 é confirmado para setembro

Festival de cultura paulista volta ao Parque do Trote na capital
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/08/2025 - 10:32
São Paulo
São Paulo (SP) 13/09/2024 Festival da tradicional cultura paulistana, REVELANDO SP acontece no Parque da Água Branca com a participação de 88 municipios com stands de artesanato e culinária. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

O governo de São Paulo promove, entre os dias 25 e 28 de setembro, nova edição do festival Revelando SP. O evento reúne na capital paulista expositores de municípios de todas as regiões do estado para mostrar produtos artesanais, culinária típica, dança e música. A seleção, por meio de edital público, foi encerrada em março deste ano.  

O evento retorna ao Parque do Trote, na zona norte de São Paulo, com expositores de 100 municípios paulistas em 140 barracas de culinária tradicional e artesanato. A programação artística será intensa, com mais de 50 apresentações culturais diversas, principalmente música e dança típicas do interior paulista, além de shows, com programação que ainda não foi divulgada, a err concluída em breve.

O Revelando SP é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e correalização da Prefeitura de São Paulo.  

A série de feiras deste ano, que contou com quatro edições regionais, levou 250 mil visitantes às cidades de Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente, superando o público total do evento em 2024, então na casa dos 200 mil participantes.

Na cidade de São Paulo, em 2024, 90 mil pessoas participaram dos quatro dias de atividades.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 22/08/2025 - Festival Cine Inclusão 60+. Foto: Festival Cine Inclusão 60+/Divulgação
Festival Cine Inclusão 60+ discute etarismo e envelhecimento
São Paulo (SP), 15.08.2024 - Cena do filme Crianças de Shatila, da Mostra Cine Árabe. Foto: Mostra Cine Árabe/Divulgação
Mostra de Cinema Árabe Feminino chega à região metropolitana do Rio
São Paulo (SP), 20/08/2025 - Teatro de Contêiner no centro de São Paulo que teve ordem de despejo solicitado pela prefeitura. Foto: Paulo Pinto/Agência
MP questiona Nunes sobre ordem contra artistas do Teatro de Contêiner
Edição:
Maria Claudia
Festival Revelando SP cultura paulista Parque do Trote
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) 13/09/2024 Festival da tradicional cultura paulistana, REVELANDO SP acontece no Parque da Água Branca com a participação de 88 municipios com stands de artesanato e culinária. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Cultura Revelando SP 2025 é confirmado para setembro
sab, 23/08/2025 - 10:32
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Internacional Com brasileiros, Flotilha da Liberdade leva ajuda humanitária a Gaza
sab, 23/08/2025 - 09:59
Logo da Agência Brasil
Internacional Tarifaço é ineficaz até para americanos, diz economista de Harvard
sab, 23/08/2025 - 09:16
Vista aérea de floresta e rios da Amazônia
Meio Ambiente Estudo mapeia disputas e conflitos nas fronteiras da Amazônia
sab, 23/08/2025 - 08:34
Rio de Janeiro (RJ) 22/08/2025 - Festival Cine Inclusão 60+. Foto: Festival Cine Inclusão 60+/Divulgação
Cultura Festival Cine Inclusão 60+ discute etarismo e envelhecimento
sab, 23/08/2025 - 08:05
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões
sab, 23/08/2025 - 07:22
Ver mais seta para baixo