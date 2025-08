Rio: visitação pública ao Palácio Gustavo Capanema começa nesta quinta

OPalácio Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro (RJ) será reaberto a visitação pública nesta quinta-feira (7). Por meio de uma parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ), as visitas educativas terão mediação de estudantes.

O agendamento para a visitação pode ser feito a partir desta quarta-feira (6) pelo site do ministério. O interessado pode optar pela modalidade individual ou em grupo, sempre às quintas e sextas-feiras, nos horários de 9h, 11h30, 14h e 15h30.

A visita poderá ser também em inglês. Neste caso serão nas quintas, às 11h30; e nas sextas, às 15h30. A marcação deve ser feita com pelo menos 24 horas de antecedência.

Em nota, do Ministério da Cultura, a ministra Margareth Menezes diz que reabrir o Palácio Gustavo Capanema às visitas do público é reconectar o Brasil com um dos maiores símbolos da arquitetura e da história cultural, brasileiras.



História

Construído entre 1937 e 1945 para ser a sede do Ministério da Educação e Saúde Pública, o prédio de 16 pavimentos é um marco da arquitetura moderna no Brasil e no mundo. O prédio foi projetado por Lúcio Costa, com colaboração de Oscar Niemeyer e consultoria do arquiteto, urbanista, escultor e pintor, o suíço e naturalizado francês Le Corbusier.

O espaço, que abriga obras de arte de Cândido Portinari, Burle Marx e Bruno Giorgi, entre outros artistas, representa importante valor simbólico na história cultural do país, como referência de inovação arquitetônica e do patrimônio cultural brasileiro. Ele foi inscrito no Livro do Tombo das Belas Artes em 1948.

“Ele não é um prédio qualquer. É um prédio brasileiro e para conseguir ganhar o que eles chamam de caráter nacional, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e tantos arquitetos que aqui trabalharam vão buscar referências importantes na tradição brasileira”, destacou o diretor do departamento de patrimônio material do Iphan, o arquiteto Andrei Rosenthal Schlee.

Reforma

Instalado em uma área de 27.536 metros quadrados (m²), o Capanema passou por obras de conservação e modernização, que começaram em fevereiro de 2019. Depois de interrupções pelo caminho, foi reaberto no dia 20 de maio de 2025. A reforma teve foco no restauro da estrutura e na preservação do valor histórico do prédio e investimento de R$ 84,3 milhões do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Com a reforma, o local passou a abrigar unidades de órgãos do Ministério da Cultura, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Biblioteca Nacional do Brasil, Casa de Rui Barbosa e a Funarte, a única com sede no local.

Símbolo da cultura nacional, o edifício também foi um marco de resistência, tendo sido palco de movimentos em defesa da cultura. Em 2016, passou pelo “Ocupa MinC”, ação organizada pela sociedade contra a então extinção do Ministério da Cultura. Em 2021, os protestos foram, novamente, contra o desmonte do MinC, e contrários à inclusão do Capanema na lista de imóveis que seriam leiloados pelo governo de Jair Bolsonaro. A repercussão negativa da venda do Palácio fez o governo federal retirá-lo do “feirão de imóveis”.

Resistência

