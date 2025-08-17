Samba na Gamboa faz homenagem a Candeia, que completaria 90 anos

Em homenagem ao cantor e compositor Candeia (1935-1978), a TV Brasil exibe uma edição especial do Samba na Gamboa na data em que o artista faria 90 anos. Neste domingo (17), excepcionalmente mais cedo, às 12h30, o programa inédito resgata clássicos da obra do saudoso sambista.

Para cantar clássicos do repertório autoral do portelense e conversar sobre seu legado na cena da cultura popular, a apresentadora Teresa Cristina recebe o cantor Bico Doce. Anfitriã e convidado interpretam sucessos como O Mar Serenou, Preciso me Encontrar, Testamento de Partideiro e Viver, entre outras músicas do astro identificado com a Portela.

Produção original da TV Brasil, o programa Samba na Gamboa pode ser acompanhado no YouTube da emissora pública e está no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, a roda de samba ainda é transmitida na Rádio Nacional, também aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.

Trajetória do sambista portelense

Voz conhecida dos pagodes e das escolas de samba de vários estados do país, o intérprete Bico Doce bate um papo com Teresa Cristina sobre a influência do consagrado sambista no cenário da música popular. Antônio Candeia Filho, mais conhecido simplesmente como Candeia, partiu cedo, com apenas 43 anos, em 1978.

Na conversa, eles falam sobre o legado de Candeia, ícone do carnaval e figura associada à agremiação Azul e Branco de Oswaldo Cruz. O compositor fez vários sambas históricos e vitoriosos para a Portela, uma das principais escolas da folia carioca.

A discografia do homenageado reúne cinco projetos. Já com sérios problemas de saúde no final da década de 1970, Candeia conseguiu finalizar a gravação do último trabalho. Com o título Axé - Gente Amiga do Samba, o disco é considerado um dos álbuns mais relevantes da história do gênero e foi lançado pouco após sua morte.

"Candeia era muito verdadeiro em tudo que fazia. O próprio jeito de interpretar com a voz grave e potente era único. Ele é a luz da minha inspiração", define Bico Doce ao destacar a importância do sambista que marcou época e fez canções lembradas na interpretação de Clara Nunes e Cartola, como O Mar Serenou e Preciso me Encontrar, respectivamente.

O programa da TV Brasil revela que o cantor e compositor também atuou como investigador policial até 1965. Naquele ano, Candeia foi baleado em um acidente de trânsito e sofreu paralisia na coluna. A partir dessa ocasião, a obra do bamba ganha ares de nostalgia com letras repletas de tristeza.

A apresentadora conta que fez questão de reverenciar Candeia na atração do canal público. "O ponto de partida da minha carreira foi ouvindo e interpretando as músicas desse gênio da cultura brasileira. Ele cantou e compôs muita coisa boa, mas principalmente fez a gente pensar no que é ser sambista. Se hoje eu estou aqui, eu devo muito a ele", revela Teresa Cristina na abertura do Samba na Gamboa.

Carreira do convidado Bico Doce

Convidado na tradicional roda de samba exibida na telinha da emissora, Cremílson de Jesus Silva, conhecido pelo nome artístico de Bico Doce, nasceu em 1977, um ano antes do falecimento de Candeia, a quem rende tributo na produção realizada pela TV Brasil.

O intérprete de samba-enredo teve passagens por agremiações do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. No carnaval carioca, Bico Doce ganhou destaque em escolas como Império Serrano, Leão de Nova Iguaçu, Portela e Mangueira, além da União de Maricá. Já na capital paulista, defendeu as agremiações Vai-Vai e Mocidade Unida da Mooca.

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Destaques da temporada

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa, tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje a atração faz parte da grade do canal público.

Serviço

Samba na Gamboa – domingo, dia 17/8, excepcionalmente, às 12h30, na TV Brasil

Samba na Gamboa – sábado, dia 23/8, às 23h, na TV Brasil

Samba na Gamboa – sábado, dia 23/8, ao meio-dia, na Rádio Nacional

