Série de Ruy Castro dedicada a Tom Jobim estreia na Rádio MEC

A Rádio MEC estreia, neste domingo (17), o seriado Tom Jobim, o Ouvidor do Brasil, produção inédita apresentada pelo jornalista e escritor Ruy Castro que celebra um dos maiores gênios da música brasileira. Em oito episódios, a atração vai ao ar na emissora pública com edições semanais às 21h. A série original também ganha transmissão na Rádio Nacional às segundas-feiras, às 23h, a partir do dia 25 de agosto.

Inspirado no livro homônimo lançado por Ruy Castro pela editora Companhia das Letras, o programa dedicado a Antônio Carlos Jobim destaca os estilos, fases e temáticas abordadas em suas obras. O seriado traz ainda os grandes nomes que interpretaram composições de Tom desde o começo de sua carreira até os dias de hoje.

“Tom foi o nosso ouvidor moderno – ele ouvia as queixas da mata, dos mares, dos ares. E, como músico, ouvia também os sons do Brasil e os reproduzia em sua música inigualável”, afirma Ruy Castro no episódio de estreia O Tom da Ecologia. Nas semanas seguintes, o público vai ouvir Tom: Antes da Bossa Nova, O Brasil Canta Tom Jobim, Jobim Jazz, O Mundo Canta Tom Jobim, Jobim Sinfônico, João Gilberto Canta Jobim e Tom por Tom.

A produção de Ruy Castro está disponível em diversas plataformas. Além de acompanhar no dial da emissora, os ouvintes podem conferir o conteúdo exclusivo no app Rádios EBC, na transmissão em streaming no site da emissora pública e em formato podcast pelo Spotify.

O Tom da Ecologia

Ao longo do primeiro programa, Ruy Castro destaca obras de Tom Jobim inspiradas em questões do ambiente, da paisagem, da vida selvagem, da conservação dos mares e das cidades. O episódio revela que já nas primeiras canções, dos anos 1950 e 1960, Tom transparecia seu apreço pela natureza, mesmo sendo um homem urbano.

Ainda que em composições românticas, o artista mostrava sua preocupação com o ser humano e com a degradação das cidades. Desde os anos 1970, o compositor já usava a palavra ecologia, quando muitas pessoas sequer sabiam o que significava.

Durante a atração, Ruy Castro resgata o repertório: Águas de Março (Tom Jobim), com Os Cariocas; Estrada do Sol (Tom Jobim e Dolores Duran), com Família Jobim; Correnteza (Tom Jobim e Luiz Bonfá), com Família Jobim (solo Paula Morelenbaum); Borzeguim (Tom Jobim), com Tom Jobim e a Banda Nova; Meninos, Eu Vi (Tom Jobim e Chico Buarque), com Olivia Byington e Djavan; Querida (Tom Jobim), com Miúcha; O Boto (Tom Jobim e Jararaca), com Tom e orquestra regida por Claus Ogerman; Pato Preto (Tom Jobim), com Família Jobim; Brasil Nativo (Danilo Caymmi e Paulo César Pinheiro), com Tom Jobim e Banda Nova; Matita Perê (Tom Jobim e Paulo César Pinheiro), com Família Jobim (solo Paulo Jobim); Passarim (Tom Jobim), com Tom Jobim e a Banda Nova; Chovendo na Roseira (Tom Jobim), com Elis Regina; e Sabiá (Tom Jobim e Chico Buarque), com Clara Nunes.

Em entrevista à Rádio MEC, Ruy Castro diz que o programa vai mostrar também o lado menos conhecido de Tom Jobim. Por exemplo, o ouvinte não terá Garota de Ipanema na voz de Frank Sinatra e sim na interpretação de Nat King Cole. A série também mostrará a canção interpretada em vários idiomas.

Ruy Castro também destaca que há canções que a mídia esqueceu ao longo destes anos, inclusive “o grande repertório do maestro que foi abandonado pelo próprio Tom, que se limitou a cantar em shows pelo mundo, aquelas 20 e poucas canções de sempre". "Ele fez mais de 200 canções, sendo que 100 delas, completamente maravilhosas, fizeram grande sucesso na época”, completa.

O jornalista e escritor pensou em fazer três programas, e acabou ficando em oito, com mais de 100 composições do Maestro Soberano, com 15 canções por episódio.

Castro gosta de lembrar sempre uma frase que destaca de seu livro: “Todas as vezes em que Tom Jobim abriu o piano, o mundo melhorou, porque havia alguém dedicado a criar beleza”.

Sobre Ruy Castro

O jornalista e escritor Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana. Em 1988 passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de Chega de Saudade: a História e as Histórias da Bossa Nova.

É autor de biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, reconstituições históricas sobre a bossa nova, o samba-canção e o Rio de Janeiro dos anos 1920, além de romances e obras sobre cinema e literatura. Em 2021, foi agraciado com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, foi eleito para ocupar a Cadeira 13 da ABL.

