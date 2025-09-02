2ª edição do Orgulho Nerd SP reúne cultura pop, música e games

Desfile e concurso cosplay é um dos destaques do evento

A capital paulista recebe neste final de semana a 2ª edição do Orgulho Nerd SP. O evento reúne cultura pop, tecnologia, música e games para todas as idades. Com entrada gratuita, a programação acontece das 10h às 20h, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera.

Um dos destaques é o Desfile e Concurso Cosplay, realizado no Palco Orgulho Nerd SP, comandado pelos cosplayers Siul e Lu Himura. O acesso ao evento é gratuito, mas é preciso realizar o credenciamento pelo site: amigosdaarte.org.br/programas/orgulho-nerd

Nesta edição, o público terá em mãos o Passaporte do Orgulho Nerd SP, um convite para participar da programação de forma interativa e colecionável. Cada praça e atividade do evento geek terá carimbos exclusivos, criados especialmente para o encontro. Ao comparecer às atrações, o visitante preenche seu passaporte e registra sua passagem pelo evento.

Além dos carimbos, o passaporte também é espaço para guardar autógrafos de artistas, desenhos de ilustradores e mensagens de amigos feitas ao longo da programação. Todos os passaportes são numerados, reforçando o caráter de item pessoal, de coleção e memória.

No domingo, haverá o pré-lançamento do filme Ne Zha 2: O renascer da alma, antes mesmo de chegar aos cinemas brasileiros. A exibição será das 17h30 às 20h, no Cine Tokyo, no 1º pavimento do Pavilhão.

Além de assistir ao filme, os visitantes terão um encontro com o elenco de dublagem que dá vida à animação, no Palco Orgulho Nerd SP, às 14h do domingo. Bianca Alencar (voz de Ne Zha), Mattheus Caliano (diretor de dublagem e voz do Cervo), Letícia Quinto (voz da Rainha Ao Run), Gilberto Baroli (voz do Rei Ao Qin), Ana Helena de Freitas (voz da Garça) e Alexandre Maguolo (voz de Ao Guang) vão compartilhar os bastidores do trabalho.

O público tem acesso ainda a atrações interativas na Praça Gamer, com 20 estações de PS5, com destaque para o novo Astro Bot; na Praça Diversão Offline, com jogos de tabuleiro, RPG, card games; na Escape Room - O Segredo do Último Shogun, com o desafio de salvar o Japão em uma aventura interativa; e Pokémon Stop, espaço para troca de cards e atividades para fãs da franquia.

Após o concurso de cosplay, o palco recebe atrações musicais. No domingo, os convidados são ÉoDan, rapper brasileiro que mescla hip hop e trap com crítica social, e Ishida, pioneiro em transformar músicas de games, como League of Legends, em sucessos do rap geek.

Já o Artist Alley é um espaço onde os leitores podem conhecer seus ilustradores e quadrinistas preferidos, dispostos a falar de suas obras, desde o processo criativo até a produção e finalização.

Entre os expositores previstos para esta edição, estão Anticomix, Batatinha Fantasma, Coletivo escritoras asiáticas e brasileiras, Editora Hipotética, Eduardo Pupa, Felipe Folgosi, Fran Matsumoto, Isaac Santos, Jefferson Costa, Karipola, Kenji Lambert, Maloca Games, Mario César, Regi Braz e Safira.

A programação completa está disponível no site: amigosdaarte.org.br/programas/orgulho-nerd