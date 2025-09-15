logo ebc
Amigos, parentes e músicos se despedem de Hermeto Pascoal

Corpo do compositor será enterrado nesta terça-feira (16)
Tatiana Alves - repórter da Rádio Nacional
Publicado em 15/09/2025 - 19:46
Rio de Janeiro
São Paulo 13/09/2025 - Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. Foto/ Intagram/hermetopascoal
Amigos, familiares e músicos deram o último adeus ao compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, nesta segunda-feira (15), na Areninha Cultural que leva o nome do artista, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

A cerimônia segue aberta ao público até as 21h.

O local fica perto do bairro Jabour, para onde o músico se mudou quando foi morar na capital fluminense e onde viveu boa parte da vida. A escolha foi um pedido do próprio artista.

Caldeirão de sonoridades

Para o filho do músico, Fábio Pascoal, a alcunha de bruxo dada a seu pai faz todo o sentido, porque o som que ele fazia era como um caldeirão multissensorial e repleto de sonoridades.

“Desde os 10 anos, pegava lá as sobras de ferro do avô dele – no caso, meu bisavô – que era ferreiro e tirava som. Então, ele pegava uma folha, tirava som. Pegava um uma coisa de mamona, fazia uma flauta. Pegava uma chaleira, tocava um copo com água. Teve uma jornalista que apelidou ele como bruxo por conta disso, do alquimismo, aquele cara que joga tudo naquele caldeirão. A música dele é eterna, né?”, disse.

Identidade e brasilidade

Já para a compositora, multi-instrumentista e arranjadora Carol Panesi, que tocou com Hermeto Pascoal, ele era um "ser iluminado e de um valor universal".

“Uma das pessoas mais generosas que eu conheço, acho que o mundo conhece, criativo, livre, autêntico, imprevisível, incrível. Ele é imortal e o legado dele realmente é infinito. Tanto de preceitos filosóficos e musicais, dessa música universal, livre, sem preconceito, com identidade, com brasilidade, com tantos elementos tão importantes que ele conseguiu reunir e com pensamentos, com essa coisa de não premeditar, da intuição acima de tudo.”

Vida e obra

Hermeto Pascoal morreu neste sábado, aos 89 anos, em decorrência de complicações de fibrose pulmonar. Um dos maiores nomes da música instrumental brasileira e reconhecido internacionalmente por sua genialidade e inovaçãoHermeto Pascoal venceu três vezes o prêmio Grammy Latino.

O último trabalho do artista foi concluído no ano passado: o álbum de inéditas “Pra você, Ilza”, uma homenagem à esposa Ilza da Silva, com quem foi casado por mais de 40 anos. 

Hermeto deixa seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos.

Nascido em 1936, na pequena cidade de Lagoa da Canoa, interior de Alagoas, era autodidata. Começou a tocar acordeon e flauta ainda na infância, e aos 15 anos já era profissional, mudando-se com o irmão para o Recife em busca de oportunidades.

O corpo de Hermeto Pascoal será enterrado nesta terça-feira (16). Informações sobre o local não foram divulgadas.

Hemerto Pascoal multi-instrumentista
