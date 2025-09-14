logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Brasil lamenta morte de seu maior instrumentista, Hermeto Pascoal

Artistas e autoridades homenagearam o músico nas redes sociais
Ann
Publicado em 14/09/2025 - 15:43
Rio de Janeiro
São Paulo 13/09/2025 - Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. Foto/ Intagram/hermetopascoal
© Foto/ Intagram/hermetopascoal

O Brasil se despe de um de seus maiores gênios musicais. O compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal – referência incontestável da música brasileira e mundial – faleceu aos 89 anos, deixando um legado que atravessa gerações e fronteiras.

Diante da notícia, manifestações de pesar tomaram conta das redes sociais, vindas de artistas, autoridades e admiradores que reconhecem em Hermeto uma figura única, inclassificável e revolucionária.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou uma homenagem emocionada, nas redes sociais:

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também se manifestou, publicando uma foto abraçada com o músico e descrevendo-o como “um mestre generoso que transformou a música brasileira em alquimia sonora”.
 

Entre os artistas que homenagearam Hermeto, Caetano Veloso gravou um vídeo em sua conta do Instagram. No registro, lembrou de músicas dedicadas ao mestre e falou sobre sua convivência com ele:

“Hermeto é grandeza da música no Brasil, um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expôs ao mundo com muita clareza e força. Eu o conheci e botei o nome dele em duas canções minhas, pelo menos, e tive discussão pública com ele. Mas o que importa é a grandeza musical dele”, afirmou Caetano, em tom respeitoso.

A cantora Zélia Duncan chamou Hermeto de “mestre absoluto” e o definiu como “o filho preferido da deusa música”, em clara reverência à sua genialidade intuitiva e inventiva.

Já a pianista e compositora Leila Pinheiro lembrou da música Chá de Panela, uma parceria com Aldir Blanc que homenageia Hermeto:

“Essa canção é uma reverência à genialidade de Hermeto, que sempre nos mostrou como fazer da música uma extensão do próprio espírito.”

Relacionadas
Brasília (DF) 29/05/2024 - Músico Hermeto Pascoal em uma apresentação Foto: Paulo Rapoport/Facebook Hermeto Pascoal/Divulgação
Gênio da música instrumental Hermeto Pascoal morre no Rio aos 89 anos
São Paulo - 14/09/2025 - Hermeto Pascoal é homenageado no MIMO Festival. Foto: Rogério Von Krüger/Divulgacão
Último festival brasileiro em que Hermeto tocou, MIMO presta homenagem
Edição:
Denise Griesinger
Hermeto Pascoal Obituário Homenagem
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo SP, 21/09/2023, Operação Altas Temperaturas, da prefeitura de São Paulo, na Praca da Republica, distribui agua e frutas para pessoas em situação de vulnerabilidade para amenizar o impacto do calor previsto para os próximos dias. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Defesa Civil prevê semana crítica para queimadas em São Paulo
dom, 14/09/2025 - 16:34
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Após retirada de lesões da pele, Bolsonaro volta à prisão domiciliar
dom, 14/09/2025 - 16:11
São Paulo 13/09/2025 - Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. Foto/ Intagram/hermetopascoal
Cultura Brasil lamenta morte de seu maior instrumentista, Hermeto Pascoal
dom, 14/09/2025 - 15:43
Brasília (DF) 13/09/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Dia E
Política Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
dom, 14/09/2025 - 15:22
Brasília (DF) 26/08/2025 - Senador Carlos Viana, presidente CPMI, durante sessão da CPMI do INSS. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Careca do INSS irá depor em CPMI do INSS, diz presidente de comissão
dom, 14/09/2025 - 14:54
brasil, china, vôlei
Esportes Brasil inicia campanha no Mundial de vôlei com vitória sobre a China
dom, 14/09/2025 - 14:10
Ver mais seta para baixo