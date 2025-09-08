Carnaval de Salvador é reconhecido como manifestação cultural do país

O carnaval de Salvador é agora oficialmente uma “manifestação da cultura nacional”. O reconhecimento desse status foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (8).

Segundo o Ministério do Turismo, a Lei nº 15.196 reforça “não apenas a importância do espetáculo visual e dos ritmos contagiantes que arrastam multidões, mas também a relevância histórica, social e cultural do festejo, principalmente para a cultura afro-brasileira”.

Com a sansão da lei, a festa ganha “um selo que a consagra em todo o país, prestando homenagem à capital baiana e à toda cadeia produtiva que faz do evento baiano uma experiência única no mundo”.

Em nota, o ministro do Turismo, Celso Sabino, lembra que o carnaval da capital baiana é conhecido em todo o mundo.

“Com o reconhecimento, estamos dizendo ao mundo que o Brasil reconhece a importância de uma das experiências culturais mais potentes do planeta, uma festa que gera emprego, renda e que é um orgulho imenso para todos nós”, justificou o ministro.

Levantamento da prefeitura de Salvador mostra que, em 2025, o carnaval atraiu mais de 1 milhão de pessoas e movimentou quase R$ 2 bilhões.

Lei semelhante foi sancionada em maio pelo presidente Lula, reconhecendo, no caso, o carnaval pernambucano.