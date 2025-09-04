logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Clube do Samba é Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio

Lei foi sancionada pelo governador Cláudio Castro
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/09/2025 - 12:41
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/09/2025 - Cantor Diogo Nogueira no Clube do Samba. Foto: Clube do Samba/divulgação
© Clube do Samba/divulgação

O Clube do Samba agora é Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A lei sancionada pelo governador do estado, Cláudio Castro, foi publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (4). Para o executivo fluminense, a medida consolida o espaço “como referência fundamental na preservação e valorização do samba”.

Desde que foi fundado, em 1979, no bairro do Meier, na zona norte da cidade, pelo cantor e compositor João Nogueira, o Clube do Samba é a casa de grandes encontros de expoentes da música popular brasileira e de artistas de novas gerações. A fundação teve a participação de estrelas como Beth Carvalho, Martinho da Vila, Clara Nunes, Alcione, Cartola, Dona Ivone Lara, entre outros sambistas.

No seu site, o Clube do Samba se intitula Movimento pela arte, cultura, educação e identidade brasileira através da música, onde desenvolve atividades que vão de rodas de samba e bailes às oficinas e projetos educacionais e mantém a tradição do samba de raiz, além de promover a formação cultural de jovens.

“Temos como base nosso projeto sociocultural que atende, gratuitamente, crianças e adolescentes, com aulas de canto, cavaquinho, teatro, violão, percussão e capoeira. Todos os nossos projetos, eventos e ações abrem espaço e apresentam novos talentos da música”, diz o site.

Em janeiro de 2025, o Clube do Samba já tinha sido reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Município do Rio de Janeiro. 

“Agora, com a sanção da nova lei, esse reconhecimento ganha força em âmbito estadual, ampliando a proteção institucional e fortalecendo a possibilidade de políticas públicas voltadas para a preservação e promoção do espaço”, diz nota do governo do estado.

O governador Cláudio Castro afirmou que a declaração do Clube do Samba como patrimônio imaterial do estado, reforça o compromisso do estado com as raízes culturais que moldaram a identidade do Rio. 

“Esse espaço é símbolo de resistência, memória e celebração da nossa música popular e merece todo reconhecimento institucional digno desse legado”, disse o governador.

Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2024 - Desfile da escola de samba Beija-Flor, do Grupo Especial do carnaval carioca, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Rio: intérpretes de sambas-enredo são declarados patrimônio imaterial
Brasília (DF), 26/07/2025 - Reconhecimento do Jongo. Foto: Karen Eppinghaus/Divulgação
Reconhecimento do Jongo como patrimônio chega a 20 anos com festas
Cordão da Bola Preta faz seu 102º pelas ruas do centro do Rio de Janeiro
Mais antigo bloco do Rio, Cordão da Bola preta é patrimônio estadual
Clube do Samba patrimônio cultural e imaterial João Nogueira arte música samba
