logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Em show, Fabiana Cozza propõe a união e o fim da intolerância

Cantora se apresentou no Festival Artes Vertentes, em Tiradentes (MG)
Mariana Tokarnia - Enviada especial
Publicado em 15/09/2025 - 12:59
Tiradentes (MG)
Tiradentes (MG), 14/09/2025 – A cantora Fabiana Cozza apresenta seu show Dos santos no Festival Artes Vertentes, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Uma reza conjunta, como deve ser. É assim que a cantora Fabiana Cozza define o álbum Dos Santos, que ela escolheu para apresentar na 14ª edição do Festival Artes Vertentes, em Tiradentes, MInas Gerais. “Não dá para rezar sozinho e não dá para a gente fazer nada sozinho, né?”, diz.

O álbum, que começou a ser gravado em 2019, foi lançado em 2020, em meio à pandemia. O disco contou com a participação de diversos artistas. Para cada um, Fabiana, que é candomblecista, pediu uma composição para um orixá. O disco já nasceu de forma coletiva e também, segundo a artista, acompanhou muitas pessoas durante momentos muito duros, em uma das maiores crises sanitária e humanitária enfrentadas pelo mundo.

Tiradentes (MG), 14/09/2025 – A cantora Fabiana Cozza apresenta seu show Dos santos no Festival Artes Vertentes, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
A cantora Fabiana Cozza apresenta o show Dos santos no Festival Artes Vertentes, em Tiradentes (MG). - Foto Tomaz Silva/Agência Brasil

“Em um tempo, em um mundo em que a aposta, sobretudo de uma política matadora, de uma política que mata o sujeito, que mata o sonho e que tem a individualidade como norma, esse disco vem na contramão, ele é o oposto disso. É um disco de gente, feito por muita gente”, conta.

A obra foi escolhida para ser apresentada em Tiradentes também como uma homenagem.

“Tiradentes é essa cidade que tem mistérios, tem dor, tem uma história de muita violência por conta da escravidão, mas é também de reinvenção por meio de pessoas que ainda estão aqui, especialmente as pessoas negras”, diz Fabiana.

A cidade de Tiradentes foi fundada por volta de 1702, quando os paulistas descobriram ouro nas encostas da Serra de São José, dando origem a um arraial batizado com o nome de Santo Antônio do Rio das Mortes. O arraial, posteriormente, passou a ser conhecido como Arraial Velho e, em 1718 foi elevado à vila, com o nome de São José, passando em 1860 à categoria de cidade. Durante todo o século 18, a Vila de São José viveu da exploração de ouro e foi um dos importantes centros produtores de Minas Gerais. Estima-se que 22 mil pessoas escravizadas foram obrigadas a trabalhar na região.

Apenas com a proclamação da República em 1889, a cidade recebe o nome atual, que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira.

“Esse festival teve a presença de congadeiros, de moçambiqueiros, de mestres e mestras da cultura que residem na cidade. Então, é um trabalho dessas pessoas também, para essas pessoas, inspirado nessas pessoas”, diz.

Fabiana Cozza é reconhecida como uma das grandes vozes de sua geração. Recebeu prêmios como Melhor Cantora de Samba, no Prêmio da Música Brasileira, e Melhor Álbum em Língua Estrangeira. 

Após a apresentação nesse domingo (14), Fabiana falou à Agência Brasil sobre a preocupação com o avanço da ultradireita, de preconceitos e intolerâncias no Brasil e em todo o mundo, e reforçou: “As pessoas precisam estar juntas e precisam dar um passo atrás também na maneira como, muitas vezes, querem impor os seus pensamentos ou a sua visão, senão não vão compor junto”.

Tiradentes (MG), 14/09/2025 – A cantora Fabiana Cozza apresenta seu show Dos santos no Festival Artes Vertentes, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
A cantora Fabiana Cozza, durante seu show Dos santos no Festival Artes Vertentes, em Tiradentes (MG) - Foto Tomaz Silva/Agência Brasil

Festival Artes Vertentes

A 14ª edição do Festival Artes Vertentes tem como tema Entre as margens do Atlântico, propondo um diálogo entre três continentes intimamente ligados pela história: América, África e Europa. A programação de 2025 também faz parte da Temporada França-Brasil, que ocorre até o final do ano em 15 cidades brasileiras e tem como objetivo aproximar, por meio da cultura, os dois países.

A programação do festival segue até dia 21, majoritariamente na cidade de Tiradentes, mas também com atividades previstas nas cidades de São João del Rey e Bichinho, onde haverá mostras de cinema que discutem memória, ancestralidade e resistência. A maior parte da programação é gratuita. Mais detalhes no site do festival.

*A equipe de reportagem viajou a convite do Festival Artes e Vertentes

Relacionadas
Tiradentes (MG), 11/09/2025 – O grupo de congado Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia participa de cortejo durante abertura do Festival Artes Vertentes, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Tambores e cantos marcam abertura do Festival Artes Vertentes
Tiradentes (MG), 14/09/2025 – Instalação coletiva Entre as margens do Atlântico, realizada por participantes da Ação Cultural Artes Vertentes, na Galeria Nícia Braga, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Arquitetura e modo de vida de comunidades africanas inspiram artistas
Edição:
Graça Adjuto
Festival Artes Vertentes Tiradentes (MG) Fabiana Cozza show
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral CNU 2025: governo nomeia 279 analistas de infraestrutura
seg, 15/09/2025 - 14:16
Refugiado congolês com voluntária do Acnur em ilha grega de Lesbos 21/3/2016 REUTERS/Alkis Konstantinidis
Geral Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas
seg, 15/09/2025 - 13:16
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026
seg, 15/09/2025 - 13:04
O G10 Bank, instituição financeira criada em Paraisópolis, favela da zona sul paulistana, vai abrir agências físicas em quatro estados. Foto: Espaço do Povo Paraisópolis
Economia Ipea: queda na inflação foi mais sentida pela população mais pobre
seg, 15/09/2025 - 13:01
Tiradentes (MG), 14/09/2025 – A cantora Fabiana Cozza apresenta seu show Dos santos no Festival Artes Vertentes, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Em show, Fabiana Cozza propõe a união e o fim da intolerância
seg, 15/09/2025 - 12:59
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Atividade econômica recuou 0,5% em julho
seg, 15/09/2025 - 12:49
Ver mais seta para baixo