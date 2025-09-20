logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Encontro de culturas tradicionais celebra diversidade e debate justiça

Festival foi realizado nesta semana na em Alto Paraíso de Goiás
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/09/2025 - 18:01
Brasília

O 25º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros chega, neste sábado (20), ao seu último dia. Realizado anualmente desde 2001 pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e pela Aldeia Multiétnica, o festival ocupa a Vila de São Jorge, distrito de Alto Paraíso de Goiás, na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com atividades gratuitas e abertas ao público.

A programação incluiu shows, cortejos, apresentações teatrais, exposições artísticas, oficinas e uma feira de artesanato e produtos da sociobiodiversidade, além de debates sobre políticas culturais, ambientais e econômicas para povos tradicionais – incluindo o seminário Culturas Tradicionais e Populares e Justiça Climática: Diálogos Globais, Conhecimentos Locais, realizado em parceria com o Ministério da Cultura.

“Chegamos ao final do encontro, após oito dias recebendo culturas tradicionais do Brasil todo, mestres e mestras do seminário internacional de culturas tradicionais e populares e justiça climática. O balanço que a gente faz, com muita alegria, é poder ter reunido 213 mestres para discutir políticas públicas que fortalecem a cultura tradicional do Brasil”, disse o produtor cultural, criador e organizador do encontro, Juliano Basso.

Este sábado, segundo ele, transformou a Vila de São Jorge em cenário para o Encontro de Congos. O dia incluiu ainda o Encontro de Mestres e Mestras da Cultura Popular, a poesia musical de Adiel Luna e o espetáculo Dona da Casa, de Mariene de Castro e as Sambadeiras do Recôncavo Baiano. “Uma alegria muito grande poder ter participado desse encontro de culturas tradicionais durantes os últimos dias”, concluiu Basso.

Relacionadas
Chapada dos Veadeiros
Vila de São Jorge será palco de encontro de culturas tradicionais
Brasília (DF), 19/09/2025 - Pintura da artista da exposição “Retratos Relatos: Revisitando a História”, Panmela Castro. Foto: Giovanna Lanna/Divulgação
Mostra em Paris exalta mulheres negras na luta pelo direito feminino
Edição:
Graça Adjuto
Culturas Tradicionais encontro Alto Paraíso Goiás
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Polônia desloca aeronaves após Rússia lançar ataques contra Ucrânia
sab, 20/09/2025 - 18:17
Logo da Agência Brasil
Cultura Encontro de culturas tradicionais celebra diversidade e debate justiça
sab, 20/09/2025 - 18:01
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Autoridades de Gaza admitem 1 milhão de deslocados no sul
sab, 20/09/2025 - 17:32
Vaticano, 20/09/2025 - O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), encontrou o papa Leão XIV. Foto: Vatican News/Divulgação
Justiça Antes de assumir presidência do STF, Fachin visita papa Leão XIV
sab, 20/09/2025 - 16:45
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump adverte Venezuela para que receba prisioneiros
sab, 20/09/2025 - 15:57
Após explosões, passageiros são evacuados de um terminal do aeroporto de Bruxelas
Internacional Problemas técnicos em vários aeroportos da Europa cancelam voos
sab, 20/09/2025 - 15:12
Ver mais seta para baixo