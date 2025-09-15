logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Equipe de O Agente Secreto festeja indicação para o Oscar 2026

Indicação vem no mesmo ano em que Ainda Estou Aqui venceu o prêmio
Anna Karina de Carvalho – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2025 - 17:12
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 15/09/2025 – Ator Wagner Moura e EQUIPE NA DIVULGAÇÃO DO FILME '' O AGENTE SECRETO Foto: Nicole Rodrigue/Divulgação
© Nicole Rodrigue/Divulgação

O cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor do filme O Agente Secreto, comemorou a escolha do seu filme para ser o representante do Brasil na disputa por estatuetas do Oscar 2026 – a 98ª edição da premiação, que ocorrerá em 15 de março do ano que vem.

O Oscar é considerado a premiação mais tradicional do cinema nos Estados Unidos. O longa-metragem estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro. O filme brasileiro foi indicado para a disputa de melhor filme internacional.

“Nossa campanha começou em maio, no Festival de Cannes [França], e agora segue mais forte ainda. Grande abraço por todo o apoio popular e para o comitê de seleção pela confiança nesse filme que acaba de começar a ser visto no Brasil”, disse Mendonça em nota encaminhada à Agência Brasil.

A escolha de O Agente Secreto foi decidida pela Academia Brasileira de Cinema.

“Que honra o reconhecimento da Academia Brasileira de Cinema e a indicação para representar o Brasil no Oscar. Estou orgulhosa do filme que fizemos e da nossa trajetória. Trabalharemos muito para levarmos O Agente Secreto o mais longe possível, representando a força do cinema brasileiro e de Pernambuco no mundo”, afirmou a produtora do filme Emilie Lesclaux,

Ano fértil

O cineasta Walter Salles – que dirigiu Ainda Estou Aqui e venceu o Oscar deste ano com o filme – também celebrou a escolha.

“Em primeiro lugar, viva esse ano tão fértil da nossa cinematografia. Justamente neste ano, o cinema brasileiro tem novamente a chance de ter várias indicações ao Oscar.”

Salles enfatizou a qualidade do filme, lembrando os prêmios conquistados em Cannes – melhor direção para Kleber Mendonça e melhor ator para Wagner Moura. Ele se disse impactado pela obra.

O Agente Secreto é um grande filme político sobre os anos 70, um thriller, um filme sobre a paternidade e a transmissão, sobre memória e resistência, e também uma carta de amor ao cinema. Essas qualidades indicam que ele terá vida longa. Como bem disse a Nanda [Fernanda Torres], Kléber e Wagner estão em sua plenitude enquanto criadores. Fico muito feliz por eles e pelo cinema brasileiro”, finalizou Salles.

Produções

Brasília (DF), 15/09/2025 – Ator Wagner Moura. Foto: Nicole Rodrigue/Divulgação
O ator Wagner Moura está no elenco de O Agente Secreto, filme escolhido para ser o representante do Brasil no Oscar 2026. Foto: Nicole Rodrigues/Divulgação

Antes de O Agente Secreto, Kleber Mendonça dirigiu o documentário Retratos Fantasmas (2023); a ficção distópica Bacurau (2019), codirigido com Juliano Dornelles; Aquarius (2016), estrelado por Sônia Braga; O Som ao Redor (2012) e Crítico (2008).

A presença de Wagner Moura no filme reforça a carreira internacional do ator, iniciada no filme norte-americano Elysium (2013) e sempre lembrada pela participação na série da Netflix Narcos (2015–2016), na qual interpretou o traficante Pablo Escobar, o que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro.

Em 2024, ele protagonizou o filme Guerra Civil (EUA, 2024).

“Estamos todos muito felizes e gratos com a decisão da Academia [Brasileira de Cinema]. Sobretudo considerando a extraordinária safra de filmes brasileiros que concorreram esse ano. Todos excelentes! Nós agora vamos trabalhar para honrar essa confiança fazendo o melhor que pudermos para representar bem nosso país, nosso cinema, nossa cultura, mundo a fora”, declarou o ator nas redes sociais.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026
Director Walter Salles poses with the Oscar for Best International Feature Film for
Ainda Estou Aqui vence Oscar de melhor filme estrangeiro
Edição:
Denise Griesinger
Oscar Oscar 2026 O Agente Secreto Kleber Mendonça Filho Wagner Moura Walter Salles
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Economia Portos movimentam em julho o maior volume de cargas da história
seg, 15/09/2025 - 17:42
Rio de Janeiro (RJ), 15/09/2025 – Nações de Maracatu levaram tradição popular ao MIMO Festival Foto: Rogério Von Krüger/MIMO Festival Divulgação
Cultura Cultura popular pernambucana ocupa MIMO Festival em sua volta a Olinda
seg, 15/09/2025 - 17:30
Brasília (DF), 15/09/2025 – Ator Wagner Moura e EQUIPE NA DIVULGAÇÃO DO FILME '' O AGENTE SECRETO Foto: Nicole Rodrigue/Divulgação
Cultura Equipe de O Agente Secreto festeja indicação para o Oscar 2026
seg, 15/09/2025 - 17:12
Brasília (DF), 09/04/2025 - Pedro Paulo Zahluth Bastos, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Foto: Antoninho Perri/SEC Unicamp
Meio Ambiente Mercado de carbono não é ágil para promover transição energética
seg, 15/09/2025 - 17:03
Logo da Agência Brasil
Justiça MPF pede à Justiça cancelamento das outorgas da Jovem Pan
seg, 15/09/2025 - 16:58
EMPREGADA DOMÉSTICA - TRABALHO DOMÉSTICO. Foto: Pixabay
Economia Mais de 80 mil empregadores deverão regularizar FGTS de domésticas
seg, 15/09/2025 - 16:49
Ver mais seta para baixo