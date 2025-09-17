logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Ex-presidente da EBC lança livro sobre comunicação pública

Bastidores da criação da empresa são abordados por Tereza Cruvinel
Agência Brasil
Publicado em 17/09/2025 - 10:33
Brasília
JORNALISTA TEREZA CRUVINEL. Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
© Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

A comunicação pública tornou-se ainda mais necessária no atual cenário político e econômico, marcado por recentes ameaças à democracia e à soberania brasileira. A avaliação é da jornalista e ex-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) Tereza Cruvinel.

Ao lançar o livro Memória de um Desafio – A guerra da TV pública e a criação do sistema EBC, sobre os bastidores da criação da empresa e o debate a respeito da comunicação pública, Tereza citou ainda a necessidade de uma interação entre radiodifusão e comunicação digital.

“A debilitação da democracia, buscada pela extrema direita, só poderá ser barrada por cidadãos livres, críticos, instruídos e bem informados, imunizados contra a mentira e a manipulação. E formar este cidadão é a missão fundamental dos canais públicos em todo o mundo”, disse.

A jornalista comentou ainda o que considera os principais desafios da EBC em meio à retomada da comunicação pública pós-governos Temer e Bolsonaro. “Hoje, eu diria que o desafio continua sendo tornar a EBC relevante e, de fato, complementar aos sistemas privado e estatal/governamental”.

“Isso exigirá um compromisso mais claro do governo com a comunicação pública e investimentos elevados nos canais, em tecnologia e em recursos humanos. Acho também que é preciso restaurar pontos da lei original deformados ou suprimidos por Temer”, avaliou Tereza.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para a ex-presidente da EBC, embora não deva tutelar os sistemas públicos, o Estado deve garantir os meios para que eles cumpram sua missão complementar. “E isso vai do respeito à independência à garantia dos recursos financeiros necessários”, completou a jornalista.

“Aqui, no Brasil, precisamos de um compromisso claro do Estado com a comunicação pública. Mas precisamos também de uma sociedade mais exigente em relação a essas mídias públicas, mais consciente do que elas significam. A educação para a mídia ainda é algo incipiente entre nós e ela precisa ser impulsionada”, concluiu.

Tereza foi a primeira presidente da EBC em sua criação e ocupou o cargo de outubro de 2007 a outubro de 2011, período em que foi lançada a TV Brasil. Antes de comandar a empresa pública, a jornalista atuou em diversos veículos, incluindo 24 anos no jornal O Globo.

Serviço

O lançamento do livro, em Brasília, ocorree nesta quarta-feira (17) no Bar Beirute, na 109 Sul, com sessão de autógrafos, a partir das 18h30. Já no Rio de Janeiro, o lançamento da publicação será no dia 7 de outubro, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a partir das 18h.

Relacionadas
Brasília (DF), 27/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a TV 3.0 no no Palácio do Planalto. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
EBC participa da construção da TV 3.0 e celebra assinatura de decreto
Brasília (DF), 15/08/2025 - Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do Brasil em 2025. Luciana Barreto, apresentadora do Repórter Brasil Tarde, na TV Brasil, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva da Radioagência Nacional, onde são responsáveis pelo podcast VideBula. As três profissionais foram reconhecidas por sua atuação comprometida com o jornalismo público, plural e de qualidade. Foto: EBC/Divulgação
Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil
Brasília (DF), 09/05/2025 - Totem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
EBC divulga lista de habilitados no edital Seleção TV Brasil
Edição:
Aécio Amado
EBC TV Brasil Tereza Cruvinel Empresa Brasil de Comunicação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 17/09/2025 - O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Tarifaço: novos mercados e políticas públicas amenizaram efeitos
qua, 17/09/2025 - 11:47
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério do Trabalho e Emprego e do ministério da Previdência Social.
Economia Governo notifica patrões sobre atraso do FGTS de empregadas domésticas
qua, 17/09/2025 - 11:46
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa começa a pagar nesta quarta-feira Bolsa Família de setembro
qua, 17/09/2025 - 10:52
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Bolsonaro melhora após hidratação e tratamento medicamentoso
qua, 17/09/2025 - 10:40
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Israel abre nova rota por 48 horas para sair da Cidade de Gaza
qua, 17/09/2025 - 10:38
JORNALISTA TEREZA CRUVINEL. Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
Cultura Ex-presidente da EBC lança livro sobre comunicação pública
qua, 17/09/2025 - 10:33
Ver mais seta para baixo