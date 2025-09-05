Festa Literária Internacional começa nesta sexta-feira em Maricá

Começa nesta sexta-feira (5) a 10ª Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) na Orla do Parque Nanci, promovida pela prefeitura por meio da Secretaria de Educação. O evento vai homenagear a escritora Conceição Evaristo, além de receber cantores como Seu Jorge, Mari Fernandez, Jorge Vercillo e Thiago Martins.

Segundo a prefeitura, serão mais de 70 debates, rodas de conversa e apresentações culturais, até 14 de setembro, das 8h às 20h. Às sextas, sábados e domingos, das 20h às 23h, acontecem as apresentações musicais.

"Toda a minha obra estará disponível no evento, e eu estarei presente para conversar com leitores e dar autógrafos. Além disso, vai ser uma oportunidade para estar com vários escritores e escritoras do país", diz Conceição Evaristo, vencedora de prêmios como o Jabuti, que vai fazer palestra no domingo (14), às 19h.

Além de Conceição Evaristo, estarão presentes na Flim nomes como Bárbara Carine, Eliana Alvez Cruz, Jeferson Tenório, Luiz Antônio Simas, Thiago Gomide, Helena Theodoro, Fernando Ceylão e Paulinho Serra, José de Abreu, Bela Gil e Maristella Sodré, Xico Sá e Leo Jaime, Teresa Cárdenas (Cuba), Eliseu Baroni (Guiné-Bissau), Balam Rodrigo (México), Projota, Hélio de La Peña, Nath Finanças, Maria Ribeiro.

Segundo a curadora da Flim, Renata Costa, é uma alegria enorme anunciar que, nos dez anos da festa, a grande homenageada é Conceição Evaristo.

“A escolha dela foi um reconhecimento à sua obra, que traduz o conceito de escrevivências: histórias que nascem da vida, da memória e da coletividade”, afirma Renata.

“Todo o processo de curadoria das mesas partiu desse eixo central. Buscamos convidar autoras, autores e artistas que dialogassem com esse tema, ampliando a noção de escrevivência em diferentes dimensões, do cotidiano às memórias coletivas"”, acrescenta a curadora.

A Flim está dividida em tendas. A tenda central, a "Papo Flim", recebe as maiores mesas. Nesta sexta-feira, "Crônicas Urbanas" recebe Ruy Castro e Jessé Souza com mediação de Edney Silvestre. No sábado (6) a mesa "AFROTopias" junta Renato Noguera e Kiusam de Oliveira. O domingo (7) tem como mesa principal "Escrevivências da Quebrada", com Jessé Andarilho, MV Bill, Rodrigo Santos e Wesley Barbosa.

Durante todo o evento, uma grande tenda terá os estandes de editoras e grupos de escritores, onde ocorrerão lançamentos de livros, sessões de autógrafos e venda de títulos.

Shows

Todas as sextas-feiras, sábados e domingos da Flim são encerrados com um grande show musical. Vão se apresentar, na primeira semana, Seu Jorge e Leoni. Nos dias 12, 13 e 14, Thiago Martins, Jorge Vercillo e Mari Fernandez, respectivamente, fazem o encerramento diário.