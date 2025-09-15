logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026

Com direção de Kleber Mendonça Filho, filme tem Wagner Moura no elenco
Agência Brasil
Publicado em 15/09/2025 - 13:04
Brasília
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
© Victor Jucá/Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15) que o filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, será o representante brasileiro no Oscar 2026, na categoria Melhor Filme Internacional.  

Protagonizado pelo ator Wagner Moura, o filme é ambientado em 1977, durante a ditadura militar. O longa acompanha Marcelo, um professor de tecnologia que tenta recomeçar a vida no Recife, mas acaba mergulhado em um universo de espionagem e paranoia. 

O Agente Secreto, que ainda não estreou em circuito nacional, já levou vários prêmios internacionais, entre eles, o de Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho, e de Melhor Ator, para Wagner Moura, no Festival de Cannes, uma das mais importantes premiações do cinema mundial. 

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

Passo a passo da disputa 

Ter sido escolhido como o representante brasileiro ao Oscar não significa que o filme já terá garantida uma indicação ao prêmio. 

Cada país indica um filme como seu representante para a disputa. A partir dessas indicações, o Oscar faz uma seleção dos filmes que, de fato, vão concorrer ao prêmio mais famoso do cinema mundial. A cerimônia que entregará as estatuetas do Oscar está marcada para acontecer somente no dia 15 de março de 2026. 

Os outros filmes que estavam na lista dos pré-selecionados eram Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Manas, de Marianna Brennand; O Último Azul, de Gabriel Mascaro e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi. 

No início deste ano, o Brasil conquistou seu primeiro Oscar, com o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional. 

Relacionadas
Brasília (DF) 06/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a equipe do fime O Agente Secreto, no Palácio da Alvorada. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lula recebe equipe de O Agente Secreto e destaca papel da cultura
Brasília (DF), 10/04/2025 - Wagner Moura e Kleber Mendonça nas filmagens do filme O Agente Secreto. Foto: Victor Jucá/Divulgação
O Agente Secreto ganha melhor direção e melhor ator em Cannes
Brasília (DF), 18/05/2025 - Equioe do filme Agente secreto no Festival de Cannes. Foto: festivaldecannes/Instagram
Agente Secreto leva frevo para Cannes e tem estreia aplaudida
Edição:
Lílian Beraldo
Cinema Oscar O Agente Secreto melhor filme internacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral CNU 2025: governo nomeia 279 analistas de infraestrutura
seg, 15/09/2025 - 14:16
Refugiado congolês com voluntária do Acnur em ilha grega de Lesbos 21/3/2016 REUTERS/Alkis Konstantinidis
Geral Belém faz parceria para instalar painéis solares em unidades públicas
seg, 15/09/2025 - 13:16
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026
seg, 15/09/2025 - 13:04
O G10 Bank, instituição financeira criada em Paraisópolis, favela da zona sul paulistana, vai abrir agências físicas em quatro estados. Foto: Espaço do Povo Paraisópolis
Economia Ipea: queda na inflação foi mais sentida pela população mais pobre
seg, 15/09/2025 - 13:01
Tiradentes (MG), 14/09/2025 – A cantora Fabiana Cozza apresenta seu show Dos santos no Festival Artes Vertentes, no centro de Tiradentes (MG). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Em show, Fabiana Cozza propõe a união e o fim da intolerância
seg, 15/09/2025 - 12:59
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Atividade econômica recuou 0,5% em julho
seg, 15/09/2025 - 12:49
Ver mais seta para baixo