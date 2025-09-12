logo ebc
Filmes disputam escolha para o Oscar em bom momento do cinema nacional

Entre os cotados está O Agente Secreto, com Wagner Moura
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 14:50
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 16/05/2025 - O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura . Foto: Victor Jucá/Divulgação
Na próxima segunda-feira (15), o Brasil vai conhecer qual será o longa-metragem escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2026.

A expectativa é maior do que em outros anos porque o país vive um momento histórico por causa da estatueta recebida este ano pelo Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, vencedor inédito do prêmio.

Com obras plurais, o cinema brasileiro mostra força, pluralidade e criatividade. Entre os seis filmes que buscam a indicação, dois se destacam pelo viés político, abordando períodos de repressão e resistência.

Um dos mais cotados é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, aclamado no Festival de Cannes em 2025, onde conquistou os prêmios de Melhor Filme da Crítica e Melhor Ator para Wagner Moura.

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar, o longa acompanha Marcelo, um professor de tecnologia que tenta recomeçar a vida em Recife, mas acaba mergulhado em um universo de espionagem e paranoia.

Outro forte candidato é O Último Azul, vencedor do Prêmio da Crítica em Berlim este ano. O longa propõe uma alegoria distópica sobre regimes autoritários, sem situar a narrativa em uma época específica. Na trama, idosos são condenados ao isolamento, enquanto a história revela um ambiente de opressão e resistência.

Brasília (DF), 28/08/2025 - Cena do filme O úlitmo azul. Foto: Vitrine Filmes/Divulgação
Brasília (DF), 28/08/2025 - Cena do filme O Último Azul. Denise Weinberg interpreta a personagem Tereza. Foto: Vitrine Filmes/Divulgação - Vitrine Filmes/Divulgação

Manas e Kasa Branca

Histórias de denúncia social também disputam a indicação brasileira. A diretora Mariana Brennand concorre com Manas, inspirado nos casos de exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, no Pará.

Exibido também em Cannes, o filme foi premiado por sua relevância social. Ele acompanha Tielle (Jamilli Corrêa), uma menina de 13 anos que vive com a família em uma palafita, enfrentando pobreza e vulnerabilidade.

Do Rio de Janeiro vem Kasa Branca, de Luciano Vidigal, que já coleciona prêmios em festivais nacionais. Inspirado em histórias reais, retrata a vida na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O longa acompanha três adolescentes: Dé, Adrianim e Martins e a relação afetiva de Dé com sua avó Dona Almerinda (Teca Pereira), que enfrenta o mal de Alzheimer.

Retratos urbanos e sertanejos

Outro concorrente é Baby, de Marcelo Caetano, ambientado em São Paulo. O filme, exibido em uma mostra paralela em 2024, rendeu a Ricardo Teodoro o prêmio de Melhor Ator. A trama aborda juventude, masculinidade e crítica social em cenários urbanos.

Fechando a lista está Oeste Outra Vez, de Érico Rassi, um faroeste sertanejo ambientado no interior de Goiás. O longa retrata homens rudes e frágeis em conflito, com rivalidades violentas que remetem à tradição dos filmes do gênero, mas com sotaque e identidade brasileiros.

A Academia Brasileira de Cinema divulgou na segunda-feira (8) a lista dos seis filmes finalistas para vaga de representante do Brasil ao Oscar 2026.

 

Edição:
Aécio Amado
Oscar Filme Brasileiro Academia Brasileira de Cinema
